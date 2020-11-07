諸位可曾想過，在鐵窗之下，並非各有背景的江湖怒漢明爭暗鬥，而是師生高談哲學、歷史和政治，拿起杜斯妥也夫斯基的《罪與罰》，以及一本又一本的經典名著，仔細閱讀、分享想法、激烈辯論？ 《監獄大學》一書，訴說的就是如此一個看似「荒誕不堪」、實則勵志的故事。

此書的英文原名為《College in Prison: Reading in an Age of Mass Incarceration》， 副題原意是「在大規模監禁時代下閱讀」。不過，台灣的出版社卻改用「從閱讀思辨《罪與罰》到擊敗哈佛、劍橋高材生」，明顯是借助世界頂尖學府的名氣與監獄大學形成的強烈對比，加強營銷效果。作者丹尼爾．卡波維茲（Daniel Karpowitz）本身是芝加哥大學法學博士、巴德學院法律與人文學系講師，同時兼任「巴德監獄計劃」（Bard Prison Initiative）政策與學務主任，負責推動及執行這項備受爭議的計劃。

《監獄大學》是「巴德監獄計劃」推動者丹尼爾．卡波維茲長達十五年的監獄教育親身紀實。（《柵欄後的大學》劇照）

大學計劃備受爭議

大學是源於中古時期的特殊產物，發展至今，數目繁多，不過辦好大學從不簡單，然而，要辦好監獄大學，更是難上加難，要讓巴德監獄計劃得以順利開展，首先要處理兩個議題：第一，為何犯罪後不用接受懲罰，卻還可以免費上大學，站在公共資源運用的角度，如何說得過去？第二，為何側重於博雅教育而不是以職業導向？對囚犯而言，更生後投身社會，職業技能不是更重要嗎？

事實上，參加計劃的校友出獄後就業率普遍高達六至八成，成績遠超其他監獄，他們亦打破一般人的刻板印象，未有低於大眾預設的狹隘定位，而是成功在各行各業中獲得機會，並得以蓬勃發展，部份從事貿易、製造業，亦有投身社會服務、公共衞生，有些則修讀第二、三個學位，成為專業人士，亦有投身於學術研究，不一而足，有力反映接受博雅教育的學生，在職場同樣可以發光發亮。

「巴德監獄計劃」是否可以改變更多在囚人士的命運？（《柵欄後的大學》劇照）

辯論比賽展現成效

根據卡波維茲的描述，巴德監獄計劃第一屆課程有四位畢業生，而在囚人士在畢業典禮上發表演講，無疑是整個計劃的重頭戲，甚具象徵意義。在傳統意義上，演講學生才是主角，他們大可以在舞台上即興發揮，隨心所欲，發表任何想說的話。但是，卡波維茲在書中坦言，外界如何看待學校與監獄之間的關係，影響巴德監獄計劃的每一個面向。畢業典禮正正是展現計劃形式及其成效的最佳「表演場地」。

正正因為巴德監獄計劃是無數教授、教師、行政人員、學生密切合作的結晶，身為計劃大推手之一的卡波維茲對此尤其緊張，當然不想出什麼亂子，儘管萬般不願意，他卻依然要「審查」畢業生的講稿，確保學生「政治正確」，結果就出現有趣的一幕。其中一名畢業生約瑟夫才情橫溢、自信滿滿，卡波維茲對其演辭既緊張，又充滿期待。殊不知，約瑟夫卻交出一篇枯燥乏味的講稿，完全沒有其一向理性敘事而寓意深奧的獨特文采，沉悶程度甚至猶如假釋申請書。卡波維茲當然不是傻子，沒輕易被忽悠，屢次試探之下，發覺原來約瑟夫其實寫了另一篇講稿，卻因為「自我審視」後覺得不適合在典禮上發表，選擇隱藏自己真正的想法和感受，未有呈上。這反映出即使在畢業典禮中，修業完畢的學生雖是主角，但在監獄的環境下，每每變得相當謹慎。

巴德學院為囚犯提供優質博雅教育，令參加計劃的校友出獄後就業率普遍高達六至八成。（《柵欄後的大學》劇照）

後來在卡波維茲的引導之下，約瑟夫以歷史學家大衛．瓦爾德施特萊徹（David Waldstreicher）著作《在無止盡的慶典之中》的重心為基礎，發表其題為《反轉階級的慶典》的演講，以諷刺在特定權力架構下自己應要求所扮演的角色，當中有自己所渴望的身份，也有被迫承擔的責任，同時希望勇於自嘲，未來不只是反轉權力，還要掌握權力，重新掌握自己的命運。雖然觀眾對此引經據典及比喻背後的意思不甚了解，普遍表現得缺乏興趣，卡波維茲卻印象深刻，在二十年後依然記得清清楚楚。

監獄大學在且行且珍惜、小心翼翼的謹慎政策下，總算走過二十個年頭，雖算是老掉牙式「教育改變命運」範例，但也算是見證博雅教育的威力。如果大眾對抱有類似信念的計劃，有多一份的認同和接受，是否可以推而廣之，在紐約州以外的美國州份推行，甚至推廣至其他國家？這又是否可以改變更多在囚人士的命運？

（節錄）

丹尼爾．卡波維茲著作《監獄大學》。（資料圖片）

《監獄大學》 副題：從閱讀思辨《罪與罰》到擊敗哈佛、劍橋高材生，「美國巴德學院監獄計畫」的通識教育翻轉奇蹟 作者：丹尼爾．卡波維茲（Daniel Karpowitz） 譯者：張馨方 出版：麥田出版（台北） 出版日期：2020年5月

羅乃智 現在倫敦工作的前傳媒人 主修公共政策

上文節錄自第238期《香港01》周報（2020年11月2日）《《監獄大學》鐵窗下的勵志故事》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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