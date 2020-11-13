法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在10月2日的演說裏，宣布將會制訂更嚴厲的法律來對付「伊斯蘭分離主義」，以捍衛世俗價值觀。縱然馬克龍言論劍指「受外國影響」的伊斯蘭教，但話音未落，該國便接連發生涉及伊斯蘭極端份子的恐怖襲擊，先有歷史教師疑因授課時展示「先知」穆罕默德的漫畫而遭當眾斬首，後有南部尼斯的聖母大教堂外發生持刀襲擊。馬克龍及後聲援該教師展示諷刺漫畫的自由後，更激起泛伊斯蘭世界的不滿，觸發連場示威之餘，亦見抵制法國貨的民間運動，一場文明的衝突似是如箭在弦。

承接上文：自由、平等和博愛下的血刃法國（上）

世俗化的共和危機

法國在1905年訂立的法律雖然已明確寫明政教分離的原則（laïcité），但百年過去，這原則仍飽受爭議，尤其是馬克龍出面捍衛《查理周刊》諷刺先知穆罕默德的漫畫，並形容伊斯蘭教正處於「危機」後，不但喚起國內外穆斯林社群的抵制，更再次掀起如何闡釋世俗化的爭議。

作為世俗國家，法國官方對宗教事務一直保持中立，既不支持、也不反對任何宗教，同時亦沒有設立國教。如政府的網站寫道：「法國政府不偏袒任何宗教，並會保證（各種宗教）在共和國的法律和原則上和平共處。」對於其支持者而言，法國的世俗主義是建基於對思想自由和宗教自由的尊重，因為沒有國教不但可使國家事務與教會分離，也是思想自由的前設。

巴黎有建築物外牆掛起悼念被暫首教師的直幡。（Getty Images）

尊重開放社會 提防種族主義

法國的社會問題有其殖民主義的歷史背景，而縱觀歐洲諸國的人口結構，由跨種族組成的民族國家比比皆是，一如德國有其反猶主義的「傳統」，英國亦有伊斯蘭恐懼症的問題。當民族的神話無法打破種族之間的文化差異，且未能將不同的身份認同糅合、收歸至國家主義，由多數人統治的民主國家自然不能根絕對少數族裔的歧視。

宗教是現代世俗社會尋求身份認同、平等和凝聚力時必須處理的議題。即使共和主義與世俗主義早已成為憲法原則，但法國對世俗主義的承諾僅是多元主義的首步，不足以擺脫國家與宗教的身份認同爭議。由於宗教自古以來都是個人的精神支柱，緊密聯繫着自我價值和尊嚴等觀念，故此，國家不但要避免設立國教、排斥異己，更要為各種宗教、文化和習俗騰出公共空間，使不同群體的成員更為平等。既然法國的跨種族人口結構無法逆轉，是故，撇除世俗主義，多元主義亦是跨種族和平共存的政治態度。

馬克龍的言論導致反法浪潮席耗伊斯蘭世界。圖為孟加拉反法集會。（路透社）

撇除重塑政府和民眾對公共生活的態度，纏繞着歐洲的種族主義觀念也是必須突破的盲點。種族主義作為極右思潮的延伸，不但時常把「人類」這個普遍概念加以分類為不同且互不附屬的「人種」，更主張遺傳決定智商、行為、道德等人格特質。故在種族必有高低的偽科學前設下，原始部落的排他性應運而生。即使普羅百姓的種族觀念難以變成「希特拉式」的邪惡，但出於種族差異的辱罵、輕蔑或討厭等生活瑣事，亦是種族主義的行為之一。

上文節錄自第239期《香港01》周報（2020年11月9日）《自由、平等和博愛下的血刃法國》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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