美國大選選情高潮迭起且經久不息，不只讓美國民眾為之瘋狂，更牽動整個世界的心弦。被美國視作「首要戰略競爭對手」的中國，更是為之投入了相當多的注意力。相比政府高層的克制與低調，內地網民卻表現出難以抑制的熱情。

據上周四（11月5日）的統計數據，新浪微博中關於「美國大選」的閱讀量及討論次數遠超其他話題，分別為63億次及140.4萬次。奇怪的是，該話題在熱搜榜上排名第11位，未進前10，而排名第一的「螞蟻集團暫緩上市」閱讀量和討論次數分別僅有10.9億次和10.5萬次。有分析認為，或許是內地政府試圖減弱該話題熱度，一些網絡討論熱度被有意識地降溫，例如鳳凰新聞一個即時跟蹤美國大選的網頁突然被刪除。不過，網民仍可無障礙地在網上觀選。

《阿森一族》動畫中的美國選情。（動畫截圖）

官方有意降低討論熱度

整體來看，內地輿情隨着美國選情而波動起伏，表現出了明顯的「看熱鬧」心態。儘管內地多家媒體也得以報道有關美國大選的新聞，但更受網民關注的卻是一些零碎的花邊信息，例如特朗普頻繁更新卻屢被審查的Twitter、美國各界不同人物的爭議性言行、街頭出現的騷亂迹象等。另外，內地網民自創的一些調侃也風行其中。其數量之多，頗能代表內地網民對此次美國大選的觀望心態

開始點票的上周三（11月4日），美國選情地圖中許多州份呈紅色，輿論普遍預期特朗普勝選。內地網絡亦出現一張全紅的選情地圖，顯示特朗普已取得270張選舉人票，但這張地圖並非美國地圖，而是中國地圖。此圖可能代表了不少內地網民期待特朗普勝選的心情。與此同時，另一張全紅的美國地圖亦逐漸傳開，只是各州顏色深淺不一，網民先是宣告特朗普勝選，稍後表示「拿錯了」，並解釋原來那是一張美國新冠肺炎疫情的地圖。此圖可能意在諷刺美國糟糕的疫情防控。中國網民到底想誰勝出？又對往後中美關係有何期望？請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第239期《香港01》周報（2020年11月9日）《微博閱讀逾60億次 內地網民熱議美國大選》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

239期《香港01》周報精選內容：

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