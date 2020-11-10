「我川威武」、「風雲變色，不到最後絕不能輕言放棄」，這兩則帖文分別是兩位台灣民進黨立委發在Facebook上的，前者發於上周三（11月4日）中午，後者發於同日晚間，分別是在開票前期特朗普贏面大，以及後期拜登後來居上的時刻。若遮住名字，只可能會認為發帖者是台灣普通的狂熱川粉。（編按：台灣將特朗普譯為川普）

大選前期，一家美國媒體報道台灣政府「押寶」共和黨，蔡英文政府立刻跳出來駁斥。選前一兩天，選情高漲，氣氛緊張，台灣政府官員及學者（不論立場藍綠）在選前就開始平衡，告訴民眾「沒有單邊押寶，台灣也不應押寶」、「不論是誰，台灣都會繼續深化與美國關係」，經濟部官員也說不論結果如何，台灣進口瘦肉精美豬不變，美台貿易友好不變。

泛綠政黨時代力量舉辦觀選活動。（中央社）

網民心情經歷「過山車」

然而，民進黨立委在Facebook的發言，更讓人對台灣政府的澄清感到奇怪。這些發言也很難讓人相信這些都是台灣高學歷精英、應當憂國憂民的執政黨立委。政府官員如此，別說媒體與民間了。有媒體人說「台灣應當成為美國（第）51州，這樣就有選舉人票支持特朗普」，說得神情認真，不知是反諷還是現實；網上留言更是精彩紛呈。

在開票前期，社交網絡上充斥着各種歡欣鼓舞，拜登出來表示對自己當選有信心後，網民瘋狂地嘲諷：「拜登可能真的失智了，票開成這樣還說會贏。」在拜登出來說話後沒多久，特朗普也跳出來發表「勝選宣言」。

特朗普原本保持領先的威斯康星、密歇根和賓夕法尼亞等州的郵寄選票開始「發力」，拜登逐漸後來居上。（美聯社）

沒過幾個小時，特朗普原本保持領先的威斯康星、密歇根和賓夕法尼亞等州的郵寄選票開始「發力」，拜登逐漸後來居上，只要拿下威斯康星的10票、密歇根的16票、內華達的6票，便能以最低門檻的270票順利當選。情勢逆轉，台灣輿情原先歡欣鼓舞的氛圍一下子轉變，有人錯愕，但許多網民開始痛批民主黨選舉舞弊、民主已死，要求美國司法介入、重新驗票。美國大選開票發展至上周五（11月6日）晚間，除了特朗普團隊外，沒有什麼共和黨人士對選舉舞弊和郵寄投票大做文章，連挺特朗普的美國媒體都無話可說。放眼世界，除了美國「川粉」在怒吼之外，怒吼加崩潰最多、最普遍，甚至能說是主流的，居然是台灣……

美國大選的結果對美台關係會造成什麼影響？詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第239期《香港01》周報（2020年11月9日）《台灣輿論從沸騰到崩潰：拜登勝出致美台友好倒退？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

239期《香港01》周報精選內容：

一個令拜登不太滿意的結果 藍色巨浪變浪花

特朗普選舉輸了 特朗普主義贏了

夢起．夢滅 漩渦中的中國赴美留學生

暴風雨後的《施政報告》 林鄭月娥的政績大考

傳媒查冊關乎公眾利益 政府如何平衡私隱權與知情權？

因言獲罪還是裹挾輿論？ 螞蟻上市風波的兩種敘事邏輯