在美國大選揭盅前，大多主流民調機構都信心滿滿地押注民主黨總統候選人拜登。民調網站FiveThirtyEight綜合各家民調數據，指出拜登擁有近九個百分點的普選票優勢，其模型更認為拜登的得勝率高達89%，令民主黨選民信心大增，認為拜登問鼎總統不僅十拿九穩，而且能取得壓倒性的勝利。但開票過程中，民主黨卻看到特朗普一馬當先、拜登處於艱難追擊的情況，這和他們選前的心理預設可謂天差地別。

美國大選揭盅前，大多主流民調機構都押注民主黨總統候選人拜登。（路透社）

例如，在最先開票的搖擺州佛羅里達（Florida），民調本認為拜登有一至兩個百分點的微弱優勢，最後特朗普卻穩穩贏出3.4個百分點之多。在選前似乎勝券在握的威斯康星（Wisconsin）和密歇根（Michigan），拜登初時也大幅落後，隨後點算郵寄選票時才驚險翻盤。但即便如此，拜登在兩州的優勢也分別只有低於一個百分點和稍高於兩個百分點，遠遠低於民調預測的約八個百分點左右。雖然拜登此時勝出幾無懸念，但民調之誤卻讓人震驚。

圖為威斯康星州選民觀看開票結果。（美聯社）

一州誤差足以誤判全局

民調本就有一定誤差，而美國特有的選舉人團制度更使普選票不能決定選舉結果，致使關鍵州份的各自取向成為了勝敗之源，因此，一個州的民調誤差已可導致對整體選舉結果的誤判，遑論這次多州民調對於民主黨的系統性高估。雖然上次大選後各民調機構都有修正其方法論，但此次民調仍普遍高估了長者和上過大學的白人（尤其是男性）對拜登的支持，同時明顯低估了佛羅里達州拉丁裔選民對特朗普的支持。

為什麼這次又出錯了？塔夫茨大學（Tufts University）政治科學家兼民調研究員夏弗納（Brian Schaffner）懷疑，一個人愈是相信特朗普，就會愈不相信媒體和學術機構，回應民調的機會也愈低……

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上文節錄自第239期《香港01》周報（2020年11月9日）《不要再信民調了》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

239期《香港01》周報精選內容：

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