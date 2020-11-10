時間真的轉瞬即逝，眼看伊利亞蘇里曼（Elia Suleiman）已經年屆六十，不經意已經十年磨一劍，上次《時光依舊》問世時已經是2009年。前作是導演「巴勒斯坦三部曲」的完結篇，不禁也讓人好奇，新作將去向何方呢？蘇里曼用作品回答了這個疑問：大概會去天堂吧。

本片為伊利亞蘇里曼（Elia Suleiman）自編自導自演之作。（《那裡是天堂》劇照）

作品一拍拍了十年，拍到歐洲國家都開始接受巴勒斯坦的國家身份。《那裡是天堂》（It Must Be Heaven）姍姍來遲，其中的哲學思想卻不過時。蘇里曼自編自導自演，甚至根本就演自己—一個四處尋找投資的巴勒斯坦導演。夫子自道的不只是電影創作者身份，更是身為巴勒斯坦人的自我認知。電影大概分為三節，分別以巴勒斯坦、巴黎和紐約為背景，寫盡故鄉與異鄉。作品在康城參展深受影評人歡迎，獲得了國際影評人聯盟獎。

本片充滿了「此地與別處」互相襯托的哲學意涵。（《那裡是天堂》劇照）

十年顯然不會改變蘇里曼，他的影像依然沉穩，大量使用固定鏡頭，攝入他看到的一切。蘇里曼自己扮演一位沉默寡言的人，但周遭偏偏嘈雜又喋喋不休。他把攝影機擺在一邊，正好冷眼旁觀。這種風格與羅伊安德森（Roy Andersson）愛用的固定鏡頭好有一比。安德森戲謔人間百態，着重看的是世情，蘇里曼卻顯然是要政治化地講述生活。

+ 3 + 3 + 3

《那裡是天堂》充滿了「此地與別處」互相襯托的哲學意涵。第一部份男主角在家鄉閒散度日，愛在城鎮街道中看市民生活，面對鄰居的放肆和淒涼晚景也都不置一辭。儘管有強烈的寓言意味，又刻意略去了一些什麼，像是只在講民生議題。第二部份巴黎的拍攝，突然把恍如世外桃源的阿拉伯鄉鎮連結到了當代社會。蘇里曼置身在《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）一般的打卡場景……

上文節錄自第239期《香港01》周報（2020年11月9日）《《那裡是天堂》寫盡故鄉與異鄉 哲學思想不過時》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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