2016年美國大選的時候，陳天與許多同學聚在一起看電視直播，她憶述當聽到特朗普當選的結果公布時，身邊很多美國同學都抱頭痛哭，還有人摔門離開，總之就是一副如喪考妣的樣子。 「當時不完全理解身邊美國人的反應，我雖然也覺得特朗普很糟，但並不認為他可以憑一己之力摧毀美國的民主制度。我當時對特朗普的種族主義、性別歧視言論也沒有太大反應，他的言論固然不對，但不論他說不說，種族歧視、性別歧視這些問題在美國社會都會存在，在全世界也都存在，我當時覺得身邊的美國左派精英都被保護得太好了，已經沒有能力接受現實。」 此為【漩渦中的中國赴美留學生】系列報道之二

【中國留學生．一】與兩代人對話：為什麼往美國去？

特朗普勝出2016年美國大選當日，有大學生在華盛頓的集會中講述對特朗普政綱的不滿時忍不住落淚。（Getty Images）

「當時，我並沒有意識到特朗普身居總統高位說出這樣的話，對整個國家的輿論生態會有怎樣的影響，他的肆意妄為會如何開啟美國社會，甚至整個世界的道德敗壞，他的存在向極右翼、新納粹釋放了怎樣的訊號，以及他會使美國陷入怎樣的分裂。」陳天說。

校園內這股悲傷，朱立亦感受得到。特朗普當選一刻，她剛好回國進行研究，2017年春天返回美國時，感覺整個美國的政治環境變化很大。「朋友告訴我，大選結果揭曉後第二天，我系沒有一個教授有心思上課，很多人臉上還掛着淚痕，憔悴不堪，顯然哭了一夜。可能歷史研究者比較敏銳地預感到，這樣一個滿口謊言的民粹主義者上台給美國帶來的巨大風險。那段時間開車去郊區，僅僅離大學不到十分鐘的車程，政治環境卻有天壤之別：幾乎每家每戶的門口都插着支持特朗普的『MAGA』（Make America Great Again，讓美國再次偉大）的紅牌子。」

人與人之間不再融洽

（香港01製圖）

這位以反移民、高呼「美國優先」的總統並沒有令陳天的同學和王甲的導師「失望」。他上台後的一系列操作，不論是單方面退出國際協議、大聲疾呼要建美墨「圍牆」，還是各種出位甚至挑起仇恨的言論，都令美國這個過去以「多元」著稱的國度變得極端。對中國留學生來說，影響最大的還是由他挑起的中美貿易戰，以及隨着中美博弈而來，各種針對中國留學生的言論和措施（見表三），成功挑起美國民眾對中國留學生的抵抗情緒。

美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）的調查顯示，支持限制中國學生赴美留學的美國人比例，由去年的40%增加至45%，當中以共和黨人的意向最為強烈，高達65%，反觀民主黨人只有32%（見表四）。

（香港01製圖）

這種影響不限於美國國內，亦蔓延至中國甚至全球......

（文中受訪者均為化名）

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上文節錄自第239期《香港01》周報（2020年11月9日）《夢起．夢滅 漩渦中的中國赴美留學生》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

239期《香港01》周報精選內容：

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