疫情反覆、各國封關、社交距離、檢疫限令,在全球觀眾困坐愁城的第十個月,市場嗅覺敏銳的Netflix趁勢推出由《色慾都市》(Sex and the City)製作人達倫史塔(Darren Star)打造、「荷里活甜心」之稱的莉莉歌蓮絲(Lily Collins)主演的劇集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris),既貢獻了埃菲爾鐵塔、香榭麗舍大道等格調十足的異域風光,一解旅行無期之惆悵,而俊男靚女的陣容、時尚精緻的穿搭、法國男女特有的慵懶與性感,又足以讓觀眾大啖「視覺冰淇淋」。