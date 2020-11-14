疫情反覆、各國封關、社交距離、檢疫限令，在全球觀眾困坐愁城的第十個月，市場嗅覺敏銳的Netflix趁勢推出由《色慾都市》（Sex and the City）製作人達倫史塔（Darren Star）打造、「荷里活甜心」之稱的莉莉歌蓮絲（Lily Collins）主演的劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），既貢獻了埃菲爾鐵塔、香榭麗舍大道等格調十足的異域風光，一解旅行無期之惆悵，而俊男靚女的陣容、時尚精緻的穿搭、法國男女特有的慵懶與性感，又足以讓觀眾大啖「視覺冰淇淋」。

莉莉歌蓮絲（Lily Collins）主演的劇集《艾蜜莉在巴黎》在全球熱議。（《艾蜜莉在巴黎》劇照）

劇集講述莉莉歌蓮絲飾演的艾蜜莉，由於公司併購，獨自一人從美國芝加哥外派到法國巴黎分部，擔任社交媒體運營主管的故事。她遇到充滿個性、價值觀迥異的同事和領導，在習俗差異與文化偏見的磨礪下，這個最初被視為「鄉下人」的女孩，一路闖關晉級，處處化險為夷，成為公司的中流砥柱之餘，更斬獲Instagram上數萬粉絲，當上知名KOL。她更在這座愛與性的浪漫之都，結識了知己，邂逅了愛情。

這齣全長十集，每集30分鐘的輕鬆小品，堪稱是艾蜜莉從處處碰壁的職場小薯到事業愛情雙豐收「人生贏家」的華麗轉身，一口氣看完，彷彿大夢一場，回過神來，如此得來全不費工夫，總覺得有某種失真，與《色慾都市》的寫實意義不可同日而語。而在劇集全球熱議的同時，以巴黎人為首的法國人卻對《艾蜜莉在巴黎》發起罷看，諷刺這部看似肩負文化交流使命的作品，充斥對法國極不尊重的刻板印象，仔細想來，這種文化鴻溝，也許不僅存在於地域上，在形象塑造和人物關係中，也將不少都市愛情肥皂劇的通病發揮得淋漓盡致，一言以蔽之，爽則爽矣，卻沒有靈魂。

艾蜜莉在劇中獨自一人從美國芝加哥到法國巴黎，職場上順風順水，更當起了知名網紅。（《艾蜜莉在巴黎》劇照）

顏值即正義：人人都愛艾蜜莉

不妨從艾蜜莉說起。

她法語都不會說，隻身來到巴黎。第一天8點30分去公司報到，兩小時後才等到姍姍來遲的同事們，施施然告訴她「美國人工作為了生活，法國人生活為了工作」，並未對她起到下馬威的作用，滿腦子效率與守則的她二話不說，從美國總部抄送來工作指南，風風火火要「把美國人的思路融入法國客戶群體」；女上司希薇（Sylvie），另一個心照不宣的身份，是合作方香氛大亨的情人，明裏暗裏不買她賬，艾蜜莉不畏尷尬，更不諳敬而遠之明哲保身的道理，斗膽在希薇被情夫爽約而心情不佳的夜晚發出邀約，想跟她談談女人心事，卻慘遭冷待，因為「你想敞開大門，我想關上大門」。

儘管如此不會看眼色行事，艾蜜莉還是如有神助地屢遇貴人。希薇費盡心思想合作的時尚巨擘，艾蜜莉只需如灰姑娘般闖進他的包廂，慷慨陳詞一番便輕易搞定，不僅達成了合作，還當上了他的繆斯，啟發其開啟與街頭文化crossover（跨界合作）的新設計；和香氛大亨飯局聊業務，訂錯了頂級餐廳的日期，艾蜜莉把眾人拉去帥哥鄰居加比埃（Gabriel）的小餐館用膳，奢侈品行業見慣大場面的高層名流，竟齊齊把加比埃的廚藝誇成巴黎第一，在這張憂鬱而充滿情慾的面孔前，過往的饕餮盛宴與高貴大餐，皆成浮雲。

劇中的艾蜜莉儘管如此不會看眼色行事，還是如有神助地屢遇貴人。（《艾蜜莉在巴黎》劇照）

顏值即正義，也是艾蜜莉獨在異鄉暢行無阻的護身符，房產中介、帥哥鄰居、香氛大亨、聚會偶識，都拜倒在她的石榴裙下。公園裏認識的亞裔保母，真實身份是中國拉鏈大亨的女兒，因為愛巴黎不想回去繼承家產，陪着艾蜜莉夜夜笙歌；曖昧對象加比埃的正牌女友，更對這個與自己男友惺惺相惜的女孩百分之百放心，不僅引為知己，無話不談，還為她介紹自己弟弟。換言之，由於艾蜜莉人畜無害，楚楚可憐，吸引全世界雙手奉上最好的資源和最真的感情，她所遇到最大的不幸，也不過是出門踩到遛狗人士留下的狗屎而已…

+ 9 + 9 + 9

「大女主劇」《艾蜜莉在巴黎》引起了以巴黎人為首的法國人發起罷看，到底觸怒他們的原因是什麼？艾蜜莉是真女權，還是偽女權？有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

齊因 主修文學和性別研究 喜歡文字工作

上文節錄自第239期《香港01》周報（2020年11月9日）《《艾蜜莉在巴黎》裹着美式糖衣的法國狂想曲》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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