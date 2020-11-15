保就業計劃第二期將會在今年11月底完結，正在急升中的香港失業率，必然會出現更巨大的升浪。繼國泰航空進行歷來最大規模的裁員後，大小企業業務重組陸續有來。預期明年就業市場前景仍不樂觀，特別是受勞工保障較弱的年輕一代，失業和就業不足問題將更為嚴重。

由於特區政府將錄得香港歷來最高、高達3,000億元的財政赤字，縱使願意積極紓解民困，亦有心無力，民間自救已是不能迴避的課題。以適應力強見稱的香港人，又是時候發揮靈活創意度過難關。近月，街頭巷尾已多了不少「地攤經濟」，由於產品價廉物美，我也會經常光顧。

然而，傳統上香港人的強項卻是「兄弟爬山，各自修行」，多元民間創意和活力乃屬個人行為，鮮有形成可持續壯大的集體力量。從政治的角度來說，近年網絡平台無疑亦有助大規模群眾動員，但往往只是曇花一現，欠缺長期抗爭的持久力。（詳見8月24日出版的228期《香港01》周報《網絡政治參與的「綠洲」》）

香港政府推出許多保就業計劃，但仍未能解決就業市場的困頓。（資料圖片／鄭子峰攝）

從政治轉到經濟的層面上，更能測知香港人是否真正團結，構成生死與共的命運共同體。同樣受惠於網絡平台的興起，「眾籌」（crowdfunding）和「眾包」（crowdsourcing）模式近年亦開始普及，成為創新項目的重要募集手段。一些向會員收取月費的網絡媒體頻道，亦成為不少KOL的重要收入渠道。

問題是並非人人皆具備站在鏡頭前的魅力，可以藉演藝才華賺取穩定的收入；也不是人人擁有開拓創新項目的能力，又或能夠策劃一場新產品的宣傳活動。網絡平台固然提供了接觸群眾的渠道，但亦存在相當高的入場門檻，並非普通打工仔能輕易涉足的領域。在弱肉強食的激烈競爭下，網絡經濟的貧富懸殊狀況，大概絕不比實體經濟為低。

傳真社及 Hong Kong Free Press 是新聞媒體透過眾籌去支撐營運的成功案例。（FringeBacker網頁截圖）

在上述的客觀環境下，香港人更有必要「人人為我、我為人人」，發揮傳統社區的草根互助合作精神。在東方社會既有樂善好施的傳統，西方基督教文化亦有愛人如己的精神。布施結緣是佛門重要的修行方式，「十一捐獻」（又稱什一奉獻）亦是基督宗教的優良傳統。

作為香港影響力最大的宗教，它們能否扮演更重要的社會角色？除了給寺院、教會和慈善機構帶來物資外，捐獻行為又是否具備更廣泛的經濟潛能呢？

正如我在《開放合作：釋放香港社群力手冊》（2017）中介紹，現時韓國的第三大日報《韓民族日報》，源於上世紀八十年代因敢言而丟了飯碗的200名新聞工作者。經過一輪群眾集資運動後，他們成功找到近六萬名注資者，籌得逾2,000萬美元辦報。時至今日，該報仍以員工民主參與方式管理，充分反映了社群互助合作的強大力量。這類項目在韓國比比皆是，在香港又能辦得到嗎？

網絡眾籌、自造者運動、共享經濟能否成為社群互助合作模式？有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第239期《香港01》周報（2020年11月9日）《十一捐獻 真正的共享經濟》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

239期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】美國大選扯下民主遮羞布 還有什麼值得香港趨之若鶩？

一個令拜登不太滿意的結果 藍色巨浪變浪花

特朗普選舉輸了 特朗普主義贏了

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暴風雨後的《施政報告》 林鄭月娥的政績大考

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