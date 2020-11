美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)上周在一個電台節目中語出驚人,他在談論美國對台政策時稱「台灣一直不是中國的一部份」(Taiwan has not been a part of China),而過去三十五年,美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。他進一步表示,美國對台承諾跨越黨派,兩黨都了解台灣是民主典範,甚至表示這是「自列根(Ronald Reagan)政府時就承認的對台政策」。