美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周在一個電台節目中語出驚人，他在談論美國對台政策時稱「台灣一直不是中國的一部份」（Taiwan has not been a part of China），而過去三十五年，美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。他進一步表示，美國對台承諾跨越黨派，兩黨都了解台灣是民主典範，甚至表示這是「自列根（Ronald Reagan）政府時就承認的對台政策」。

蓬佩奧選在美國大選過後刻意「掉槍」，台灣官方—比如台灣總統府的回應，卻一反常態的保守。

美國國務卿蓬佩奧上周在談論美國對台政策時稱「台灣一直不是中國的一部份」（Taiwan has not been a part of China），（美聯社）

台灣總統府發言人張惇涵上周五（11月13日）對此表示，「中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實」，強調兩岸應基於對等尊嚴原則，共同維護台海和平穩定現狀。台灣官方罕見地未跟進蓬佩奧的言論，有進一步的積極表態，未針對「台灣是不是中國的一部份」多加着墨。

對比官方的「冷淡」反應，台灣民間對蓬佩奧言論則「歡天喜地」，甚至感謝「特朗普政府的正義發言」。例如，有號稱長期關注美中台三角關係的台灣Facebook專頁就「延伸」解讀蓬佩奧的言論應是「解構」所謂「一中原則」的「三段論」，理由是：「不承認中方所宣稱的台灣屬於中國」（國際上常用的是「認知」（acknowledge）到中方宣稱台灣屬於中國）與「承認台灣不屬於中國」，兩者的意涵截然不同。

然而，在探究兩岸關係、中美關係又或是美中台三角關係時，與其緊抓某些政客的「嘴皮」探究，倒不如回歸到更宏觀的國際政治和權力結構來看更為實際。

面對蓬佩奧突如其來的驚人之語，蔡英文政府也不敢隨之起舞。（中央社）

官方不願兩岸關係惡化

台灣總統府方面除了重申「中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實」外，在對外發表的回應編排上，後面接的是「兩岸應基於對等尊嚴原則，共同維護台海和平穩定現狀」—這是對中國大陸的「柔情喊話」，也是一種政治暗示：「我們不會隨蓬佩奧起舞。」

台灣官方現正面臨兩岸關係凍結、社會內部民怨漸沸、美國「老大哥」未有定論三方面的壓力，兩岸關係若持續惡化，負面影響快速而劇烈，屆時究竟會發生什麼事情，台灣官方恐難掌握，兩岸「兵兇戰危」成真的可能性一直存在。台灣官方基於理性，在蓬佩奧「掉槍」的時候，也不可能隨其進一步表態，深怕一個誤判就讓事態惡化到難以收拾。儘管台灣官方的「台獨挺特派」一定非常想撿蓬佩奧「故意掉的槍」，但內部的理性聲音卻會警告那群人：「這槍有毒，撿不得。」

台灣民間的反應如何？國民黨的回應代表着什麼？有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《蓬佩奧下猛藥「掉槍」 蔡英文政府敢看不敢撿》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

240期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】致從政者們—請反思「港人治港」！

與港大經管院長蔡洪濱對話 港府應該怎樣推動經濟變革？

強制檢測、健康碼的背後 公共衞生前，如何平衡個人權益？

【請特首找數】實現真正創科夢 推動創科不應流於口號

蓬佩奧下猛藥「掉槍」 蔡英文政府敢看不敢撿

點票結果陸續確認 特朗普反勝最後一着難成事

【科技．未來】人類常駐20年 是時候離開國際太空站嗎？

疫下就業市場愈趨衰靡 如何解開美國「低薪青年」的死結