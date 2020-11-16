《鬼滅之刃》絕對是如今最現象級的日本動漫作品，不僅有極高人氣，圍繞這部作品產生的各種現象也很有顛覆傳統意味。原作漫畫由吾峠呼世晴創作，於2016年2月起在《週刊少年Jump》連載，今年5月完結。雖很有人氣，早期多次評選都是諸如票選第十的位置。真正引爆追看熱潮的反而是2019年春天推出的電視動畫，播出之後好評如潮，漫畫人氣也連帶被推高。

本片是典型的少年漫畫故事，熱血的故事向觀眾傳遞是非分明的價值觀。（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

按理講，有如此的人氣，出版社及作者都會趁熱打鐵，繼續連載，陸續推出電視動畫，鞏固粉絲群，慢慢形成一個世代的文化共鳴。想不到電視動畫改為劇場版《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》（以下簡稱《無限列車》），等於一記險招；作者也很快表態，不會將故事拖太長，相較於其他連載幾十年的大熱之作，四年漫畫連載生涯的《鬼滅之刃》實在是異數。

（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

但凡事也看背景。《鬼滅》誕生的年代，正好是上一批少年漫畫人氣再無可提升之時。甚至在電視熒幕，少年動漫退燒，大量輕小說改編的動畫受到追捧，這些作品往往嬉皮笑臉，沒有傳統的生死觀，或者帶着強烈的烏托邦/反烏托邦氣質，《鬼滅》漫畫本身是傳統王道的少年漫畫風格，也是《週刊少年Jump》力谷的幾套新作之一，它的走紅可說是傳統風格的回潮，是市場口味的體現…

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上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》少年漫畫的熱血改編》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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