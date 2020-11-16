香港真慘，不知從何時開始，掉進了政治怪圈。民主派怪責北京不斷收緊「一國兩制」，所以不斷抗爭；北京則歸咎民主派不斷搗亂，所以不斷收緊。前者罵後者「龍門任搬」、「荒謬至極」，後者則斥前者「不識抬舉」、「實屬不智」，雙方持續糾纏於誰是誰非、持續叫陣兼互相升級、又持續為各自的「忍無可忍」叫屈。 結果，香港上演了一場「自我實現預言」，令「港人治港」的失敗充分暴露人前，叫人「無語問蒼天」——短短幾天，全國人大常委會便應特首林鄭月娥請求訂定香港立法會議員資格，港府隨即宣布四名泛民議員喪失議席，其餘十五名泛民議員隨即發起「總辭」抗議，令原有70席的立法會剩下43人，41名建制派開始「騰雞」，林鄭則表現「興奮」——三方反應「錯亂」，更加突顯香港從政者的「畸形」。 事到如今，沒有人能夠迴避香港政治生態已經出現根本性變化的現實。北京來勢洶洶，為「一國」與「兩制」、「中央」與「特區」、「全面管治權」與「高度自治權」的政治倫理和憲制秩序帶來「三個重新」——重新釐清「港人治港」、重新塑造「從政規則」、重新實踐「行政主導」；其「撥亂反正」決心之明確，泛民斷不能一走了之，建制也不能放軟手腳，特區政府更不能沾沾自喜，反而更應反省「港人治港」的不足，重新證明我們的自治能力，以免北京事事操心！

2020年11月9日，民主派19名議員表明，若人大DQ議員，泛民即總辭。（資料圖片／羅君豪攝）

三方反應「錯亂」

突顯從政者畸形狀態

《香港01》上周一（11月9日）獨家報道，翌日召開的全國人大常委會會議將加插議程，訂定立法會議員資格框架，或導致四名泛民主派議員喪失立法會議員資格。兩天後，即上周三（11月11日），人大常委會會議閉幕，新華社隨即發布《全國人大常委會關於香港特區立法會議員資格問題的決定》（下稱《決定》），表示應特首林鄭月娥的請求，正式賦權特區政府在毋須經過本地法院裁決的情況下，可以「國家安全」為由褫奪立法會議員及參選人的資格。由於《決定》指明適用於7月被選舉主任裁定不能參加原定9月立法會換屆選舉的現任議員，並交由港府自行決斷，當局隨即宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和公共專業聯盟梁繼昌等四人即時喪失議席。

15名泛民議員隨即發起「總辭」抗議，其中民主黨許智峯和議會陣線毛孟靜率先分別於上周四和周五（11月12和13日）離職，其餘13人的辭呈延至12月1日生效。面對泛民陣營的巨大動盪，本身以「中間派」自居的醫學界議員陳沛然表明感到失望和傷感，但會繼續留在議會履行職責；而向來與泛民不咬弦的「獨立民主派」熱血公民鄭松泰，也以「總辭」已經錯過最佳表態時機為由，拒絕跟從泛民大隊。

短短幾天，有70個議席的立法會由延任後的62人，即將減少至43人，當中有41人屬建制陣營，相信泛民慣用「點人數」等利用議事程序漏洞「拉布」的情況，在今屆議會或成絕響。然而，據聞建制派感到相當焦慮，例如有人苦惱日後必須經常出席會議以免流會，也有人煩惱今後需要積極鞭策政府施政；不過，特首林鄭月娥似乎難掩從此可以「為所欲為」的亢奮，她被記者問及議會是否淪為「橡皮圖章」時，就語帶輕佻地回應指：「撥款申請、條例議案，都是為香港經濟、改善民生……若能快速通過就更興奮。」

6月30日，人大表決通過《港區國安法》。（資料圖片 / 高仲明攝）

勿被情緒指揮腦袋

從政究竟所為何事？

原來「議席」對泛民而言如此「兒戲」，可以想留就留，想走就走；原來「開會」對建制而言如此「隨便」，不想開就不開，不想得罪人就不得罪人；原來「議會」對特首而言如此「麻煩」，經常「阻頭阻勢」。可以說，除了陳沛然和鄭松泰相對務實，無論泛民、建制或港府，那系列有些「錯亂」的反應，正正突顯了香港從政者早已偏離本職的畸形狀態，也難怪「港人治港」走到屢屢需要北京出手「撥亂反正」的地步。

泛民主派由始至終陷於意識形態的迷障，無法挺直腰骨秉承「和理非」的原則及「大中華」的信念，反而被「區隔思維」和「反中情緒」所鼓動，任由抗爭勢力牽着鼻子走，不但把自己逼上絕路，看似也無法獲得大多數市民的同情。

建制派則仍然半夢半醒，雖未至於以為只要將激進勢力和分離主義逐出議會就能萬事大吉，但顯然未有洗心革面立志做個「是其是、非其非」的「正常議員」，遑論要大膽斬斷與既得利益者的瓜葛、以市民為依歸推動社經深層次改革。

特區政府更是渾渾噩噩，不斷沉醉於由北京出手的「清障」和「善後」，卻從未反省當局的連番舉措早已「連摑」香港政府幾巴掌，完全突顯出「港人治港」的失敗。

誤判和情緒難免會指揮腦袋，但冷靜下來便會知道，魯莽行為或庸碌無為都非長遠之計——難道泛民主派從此訣別議會、走上街頭、再不參選？那麼，請問你們如何實踐包括政制和社經改革在內的從政理念？難道建制派今後仍可唯唯諾諾、得過且過、空談變革？那麼，請問你們如何說服市民，自己將是可以令人信賴的代議士？難道特區政府可以繼續怠政懶政、傾斜商家、漠視民生？那麼，請問你們還有什麼資格和臉面接受全體納稅人以巨額公帑奉養？

建制派也未有做好治港角色。（資料圖片）

政治環境徹底生變

必須正視「三個重新」

事到如今，沒人能夠迴避香港政治生態出現根本性變化的現實，因為北京歷經反修例風波的挑戰，早已下定整頓「一國兩制」的決心。

先在去年底中共第十九屆四中全會通過的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》中表明治港政策的重大轉折，包括將制度化、規範化、程序化有關行使《憲法》和《基本法》賦予中央政府的各項權利，例如建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制；後來重整港澳體系，不但釐清了中聯辦從屬港澳辦的關係，更「空降」兩名重量級的「地方大員」坐鎮——現任全國政協副主席的浙江省前省委書記夏寶龍、以及剛卸任山西省省委書記的駱惠寧；早前更由全國人大授權人大常委會親自制定的《港區國安法》，成立駐港國安公署、香港特區國安委員會、警務處國家安全處、律政司國安部等等機構。

如今更是來勢洶洶，為「一國」與「兩制」、「中央」與「特區」、「全面管治權」與「高度自治權」的政治倫理和憲制秩序，帶來「三個重新」——重新釐清「港人治港」、重新塑造「從政規則」、重新實踐「行政主導」。

泛民屢以公義為名玩弄程序，未有務實履行議員職責。（資料圖片／羅君豪攝）

認清從政目的

重塑「愛國者治港」規則

先說「港人治港」的重新釐清。從國務院港澳辦和香港中聯辦先後和應人大常委會決定所發表的聲明可見，兩者均提及「一國兩制」構想者、已故中共領導人鄧小平在上世紀八十年代對「港人治港」的界定和標準，強調必須「以愛國者為主體的港人」來治理香港。

何謂「愛國者治港」？綜合鄧小平當年會見香港各界代表時的各種描述，大致可以歸納為三點——首先，「港人治港」的班子必須以「愛國者」為主體；其次，「愛國者」的標準只有一條，就是「尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。只要具備這些條件，不管他們相信資本主義，還是相信封建主義，甚至相信奴隸主義，都是愛國者。我們不要求他們都贊成中國的社會主義制度，只要求他們愛祖國，愛香港」；第三，「愛國的治港者」包括行政和司法人員，而香港的愛國者尤其需要考慮怎樣推薦和培養合格人才，將來方能做好「港人治港」。

不過，「愛國者治港」的論述一度在中共黨代會的報告中缺位，至2007年才被時任中共總書記胡錦濤演繹成「愛國愛港人士」；直到2013年習近平接任國家主席後，翌年香港政改論戰期間，國務院新聞辦發布的《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書再次出現「愛國者治港」表述，並重申行政官員、司法人員和立法會議員等治港者，都必須是愛國者。可以說，習近平的治港理念，與鄧小平有高度銜接之處。

議員究竟應該以政治作為一種志業，還是以政治作為一種發洩？(資料圖片/ 羅君豪攝)

「愛國者」標準缺位

衍生政治投機空間

平情而論，鄧小平的「愛國者治港」說法不難理解，甚至可以說是再正常不過的基本要求了，因為世界上沒有任何一個政體會允許公職人員背棄國家主權、罔顧國家安全。不過，在實踐「一國兩制」期間，北京未就「愛國者治港」制定一套足以衡量的標準，也因而衍生了投機空間，令從政者在選舉政治當中迷失了理應愛國的本質。

以民主派為例，不少人聲稱自己支持「一國兩制」、擁護「祖國統一」，但他們卻又「政治正確」地強調自己所指的「祖國」是「中華民國」而非「中華人民共和國」、認同的是「文化中國」而非「政治中國」云云，企圖藉否定中國共產黨取得政權的道德性，自欺欺人地否認其在中國執政的合法性，然後冠冕堂皇地以「反共」為由支持激進勢力「攬炒」、呼籲外國政治「制裁」。

至於建制派，雖然總以「愛國愛港」自居，但所謂的「愛」似乎流於口號和表面，不時被人質疑他們「愛」的只是金錢和名利，甚至持有雙重國籍「食盡兩家茶禮」，根本沒有專屬於「中國香港特區」的本土歸屬感和政治忠誠度；當中更有部份並非「愛國」的「能者」，不是未能正確理解香港的深層次結構矛盾，就是自己本身也是既得利益的一群，議政論政表現強差人意。

因此，北京著實有必要重新釐清「愛國者治港」。事實上，北京早在上述《四中決定》當中強化「愛國者治港」的論述，並明確要求提高他們依法治理的能力和水平。試想像，如果從政者都是「愛國者」，真心認同一國兩制、維護國家主權、支持國家統一那麼，央港之間的政治矛盾會否沒那麼棘手？「港獨」這個假議題還會否有發酵空間？答案不言而喻，這也是當局釐清「愛國者治港」的目的，就是重新塑造「愛國者」治港時的「從政規則」。

回歸初年北京消極治港，在社會、經濟和政治矛盾交織之下，「港獨」思潮有了發酵空間。（資料圖片／歐嘉樂攝）

泛民妄想依附歐美

屢藉公義玩弄程序

所謂「從政規則」，針對的是「愛國者」的治港行為，當中涉及「一國」與「兩制」、「中央」與「特區」、「全面管治權」與「高度自治權」的基本倫理和政治秩序，嚴肅地拷問檯面上的政治精英「從政到底所為何事」。

可能香港真的被過去「河水不犯井水」的消極治港政策放縱慣了，令不少泛民持續想像自己屬於「擁抱普世價值」、「依附歐美政體」的西方民主自由陣營，而或多或少忘卻「一國兩制」的基本原則，誤以為「高度自治」等同「無限自治」、是神聖而不可侵犯，所以至今仍然無法摒棄意識形態的偏見、接受「中央全面管治權」和「特區高度自治權」有機結合的政治現實；他們甚至習慣誇大其詞，動輒呼喊「暴政當前，反抗有理」，以此合理化自己為了政治表態而未能務實履行議員職責的過火行為，甚至忘卻自己作為民選代表理應致力透過議會改善民生的本職。

正如「兩辦」聲明強調，香港是中國的一個特別行政區，「無限自治」是每位特區從政者必須堅守的政治倫理，也是《憲法》和《基本法》的基本要求，「一國兩制」下的特區制度也有「需要在實踐中不斷發展、完善、定型，一些管根本、管長遠的規矩必須立起來」——可以說，當北京如此坦白，如果泛民仍然執迷不悟，那真的要思考需否全面撤出政壇，包括立法會、區議會、諮詢委員會——也即要思考從政到底所為何事，而他們到底想以政治作為一種志業，還是只是以政治作為一種發洩？

從政究竟所為何事？（資料圖片）

建制只以利益驅使

短視膚淺撩事鬥非

至於建制派，雖然在憲制問題上拿捏得相對準確，但同樣好不到哪裡去，長期以來都沒有形成一套以香港福祉為依歸的意識形態和思想理念，至今仍然是個非常鬆散、畫地自限、只以政治利益驅使的政治聯盟，未能獲得普羅大眾的信任和支持。

光是建制在議會表現，就令人哭笑不得——從來沒有執政準備，自然也未能發展出一種準備執政的政治視野，反而走出一套帶著本地民粹色彩的「成功爭取」路線，使他們目光狹窄，未能扮演特區政府的管治夥伴角色——在政治議題上，例如政制改革，他們除了緊貼北京取態，根本沒有什麼主見，甚至比港府更為消極被動；在民生施政上，他們既怕得失政府，又怕失去群眾，所以姿態不能擺得太硬，批評也不能罵得太盡，難以建立公正的監督形象。更令人失望的是，他們也深陷選舉政治的短視和膚淺，個個化身不務正業的KOL，時不時撩事鬥非，只圖以極端或出位的言論和行徑搏取少數選民歡心。

「一旦政治家對權力的欲求不再務實對事，變成純粹個人自我陶醉的對象，而不再為了某項實際理想服務，他就冒瀆了他職業的守護神。」101年前社會學「開山始祖」韋伯（Max Weber）在《政治作為一種志業》這一席話，至今仍然值得諸君參詳。

議員為求出位，到底可以去到幾盡？（資料圖片／羅君豪攝）

「行政主導」獲強化

港府應證明自治能力

重塑的「政治規矩」當中，當然包括泛民遲遲未肯承認的「行政主導」政體。

這從人大常委會的《決定》可見端倪——人大常委會之所以決議規範議員資格，源於特首林鄭月娥主動請求中央釐清，而當人大常委會就此只訂立方向性框架，並沒有直接宣告取消有關議員資格，而是交由特區政府自行裁決——明顯是要強化「行政主導」的體現和實踐，類似行事模式相信日後陸續有來。

無可否認，「三權分立」的確令不少嚮往西方憲政的港人艷羨不已，但回到現實政治的層面，從英殖時期到回歸以來，香港從未有過真正意義上的「三權分立」——回歸前是港督一權獨大，回歸後是在行政主導下進行權力分置，但社會上卻總有不少人信以為真，甚至奉為圭臬，每逢央港司法衝突，便祭出「三權分立」來慰藉被現實鞭撻的心靈，但幻象終究不會成為事實，我們也不會因為「自欺欺人」而得到「三權分立」。

談及此，就不得重提1980年代中英談判期間，關於香港特區應該實行什麼體制的討論。無可否認，當時的確有些聲音建議採取「三權分立」，使行政機關和立法機關互相制衡又互相配合。不過，有關意見明顯不獲中方接納，而鄧小平會面《基本法》起草委員會時，也明確表示香港制度不能完全西化，既不照搬英美模式，也不實行三權分立。

不過，必須指出的是，「行政主導」並非「行政霸道」，儘管中央賦權港府以「國家安全」為由取消立法會議員的資格，但北京並沒有因而改變制度，消除立法會對行政機關的監督與制衡作用，所以特區政府更加不能沾沾自喜，反而應該趁着行政與立法關係平和，自覺擔起「當家作主」的責任，積極秉承公平正義的分配原則，推動經濟民生政策大改革，藉此緩解港人的不安和焦慮。

北京決心相當明顯，泛民斷不能一走了之，建制也不能放軟手腳，特區政府更須積極作為，反省「港人治港」的失敗，重新證明自治能力，以免中央事事操心！

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《 致從政者們——請反思「港人治港」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

「港人治港」的失敗表露無遺，特首林鄭月娥尤其需要反省。（路透社）

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《致從政者們—請反思「港人治港」！》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

240期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】致從政者們—請反思「港人治港」！

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