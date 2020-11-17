特區政府上周三（11月11日）根據全國人大常委會的決定，宣布四名民主派議員即時喪失立法會議員的資格。對於這次涉港決定，中央認為是有利「一國兩制」行穩致遠，但泛民主派卻認為是「一國兩制」的消亡。這不得不讓港人深思到底應該如何正確理解「一國兩制」，從而反思香港的「一制」是什麼及應如何詮釋。

全國人民代表大會常務委員會在上周三就香港立法會議員資格問題作出決定，指立法會議員因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預特區事務或具有其他危害國家安全等行為，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。香港特區政府隨即宣布，7月報名參與新一屆立法會選舉被裁定提名無效的現任議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌四人，即時喪失立法會議員的資格。

對於這次涉港決定，中央認為是全面準確貫徹「一國兩制」，維護香港主權、安全和發展利益。按照人大常委會委員長栗戰書的說法，這是符合全體中國人民的根本利益，有利維護國家主權、安全和發展利益，也有利香港長治久安和繁榮發展。香港中聯辦亦強調，今次決定是對從政者政治效忠的要求，並非中國獨創、香港獨有，更指「愛國愛港」是《憲法》和《基本法》的根本要求，以確保「一國兩制」實踐「不變形、不走樣」，沿着正確的軌道行穩致遠。

楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌四人，即時喪失立法會議員的資格。（資料圖片／梁鵬威攝）

與之相對應的是，泛民主派其餘15位立法會議員宣布「總辭」，並手牽手高呼「香港加油」及「齊上齊落」等口號。民主派會議召集人胡志偉指，北京的做法極為荒謬，亦代表已徹底放棄《基本法》、放棄「一國兩制」。

「一國」乃「兩制」基礎

在宣布「總辭」的記者會上，民主黨立法會議員涂謹申引述鄧小平的言論，指「治港人選最好選擇多些中間的人」、「左翼的當然要有，但盡量少些，同時亦要有右翼的人」，並反問現時北京的做法是否徹底否定鄧小平及徹底取消「一國兩制」。

涂謹申這番話雖然在泛民當中很具代表性，但他未有提及的是，現時中央的做法其實和鄧小平當年的說法並不矛盾。事實上，鄧小平當年說這句話的時候有一個前提條件，就是「治港人選」需要是「愛祖國、愛香港的人」，「1997年後在香港執政的人還是搞資本主義制度，但他們不做損害祖國利益的事，也不做損害香港同胞利益的事。」

中央近年重拾並強化鄧小平當年「以愛國者為主體的港人治港」的要求。（資料圖片／歐嘉樂攝）

針對鄧小平當年所說的「愛國」這個前提，今天很多人可能都要捫心自問，到底有沒有做到？他們到底愛的是「中華人民共和國」，還是一個概念上的、抽象的「文化中國」？如果他們真的「愛國」，會對「港獨」與激進本土派如此曖昧，乃至於同流合污嗎？如果做不到「愛中華人民共和國」這個前提，又何來具備治理特區這個中華人民共和國地方行政單位的合理性與合法性呢？詳情請閱讀《香港01》電子刊全文。

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《泛民四議員被DQ惹反思 香港這「一制」到底是什麼？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

240期《香港01》周報精選內容：

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