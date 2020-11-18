上周二（11月10日），第三屆中國國際進口博覽會在上海落下帷幕。最終結果證明，即便這場非常時期的非常會議被美國大選分薄了熱度，仍累計意向成交726.2億美元，比上屆增長2.1%，近40萬名專業觀眾註冊報名，累計進場近61.2萬人次。 撰文︰甄言

中國國際進口博覽會迄今已舉辦了三屆。作為中國四大主場外交之一，官方將進博會定位為「堅定支持貿易自由化和經濟全球化、主動向世界開放市場的重大舉措」。2019年3月4日，進博會組委會正式成立，國務院副總理胡春華擔任主任。過往三屆，前兩屆國家主席習近平都親自出席並發表講話，今年因為疫情，改為遠端視像講話，足見高層的重視。

本屆進博會共設置六大展區，展覽面積超過上屆規模。圖為高通展區。（資料圖片）

這一屆進博會，科技、人工智能、物聯網可謂盡領風騷，圍觀者眾。位於進博會3館和4館的技術裝備展區，來自世界各地的人工智能產品和高科技令人眼花繚亂。「更高、更快、更智能」的巨幅海報，似乎在時刻提醒人們，數字化、智能化還遠遠不夠，未來要繼續加速這一切。

吸引記者注意的，是諾基亞（Nokia）展位的一塊展板，上面寫着醒目的「展望6G，預見未來」。標語牌下方的顯示屏裏解釋着6G可能帶來的顛覆性變化，其中之一便是「延拓人類第5感」。簡單來說，就是6G時代人們的接觸可以超時空，彼此聯通的不僅有視覺、聽覺，還能有嗅覺和觸覺。對大多數民眾來說，5G還未真正到來，何況6G？但其實，6G已在路上。2019年3月，全球首屆6G峰會在芬蘭舉辦。主辦方芬蘭奧盧大學（University of Oulu）邀請了70位來自各國的頂尖通訊專家，召開了一次閉門會議，主要內容就是群策群力、擬定全球首份6G白皮書，明確6G發展的基本方向。同年10月，全球首份6G白皮書《6G無線智能無處不在的關鍵驅動與研究挑戰》公布。據該報告的展望，到2030年，隨着6G技術的到來，許多當前仍是幻想的場景將成為現實，人類生活將有巨大變革。

6G佈局競爭悄然上演

芬蘭之外，全球關於6G的佈局競爭也已在2019年悄然上演，美國、中國、俄羅斯、歐盟等國家和地區都在進行相關的概念設計和研發工作…

最近中國長征六號運載火箭成功將13顆衛星送入預定軌道，中國在6G領域的探索更進一步，有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《採訪手記：上海進博會成世界科技的戰場》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

240期《香港01》周報精選內容：

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