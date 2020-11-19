國際太空站很可能沒有下一個二十年。一方面，國際太空站仍能夠使用多久是一大疑問。NASA署長Jim Bridenstine在8月底的網上會議上表示：「國際太空站是神奇的工具。當然，我們想在餘下日子用盡它。」但他也坦言：「我們不知道（國際太空站計劃）什麼時候會完結，只知道它不會永遠持續下去。」

本來國際太空站預計使用十五年，近年亦開始呈現老化迹象。例如太空站廁所多次出現故障；2016年微隕石擊中窗戶，光是今年就已經三度調整位置以閃避隕石；自去年9月起太空站一直漏氣，到上月才找到破口修補。在國際太空站累計逗留879日的紀錄保持者、太空人Gennady Padalka上月中向俄羅斯新聞社說：「俄羅斯那邊的所有組件都耗損了。」不過，這些問題都不足以構成安全威脅。在國際太空站執勤的Rubins澄清，國際太空站仍然堅固可靠。俄羅斯太空政策分析師Andrey Ionin也同意，經過長久的軌道運行，損耗是意料中事，太空人具備足夠的訓練應對各種突發狀況。但這些情況都是太空站老化的先兆。

國際太空站漏氣問題持續約一年，最近才發現漏氣處在於俄羅斯Zvezda模組。雖不構成危險，但有資深太空人提醒，站上不少設施在使用多年後老化。圖為今年5月太空人在該模組上執勤。（NASA）

國際太空站會在哪一天退役，沒有人能夠說得準。過去十年，有關國際太空站退役的討論多次出現。美國將其壽命由2016年一再延長到2020年及2024年。NASA最近在太空新聞媒體Space.com發表了聲明：「各政府間合作夥伴目前已批准，至少營運國際太空站至2024年12月，我們已批准國際太空站飛行至2028年底。此外，我們的分析尚未發現太空站有任何重大問題，我們在有需要時仍可延續運作至2028年以後。」

由此衍生另一問題：應否長遠資助國際太空站運作？主張重返月球再前往火星的特朗普政府，2018年初在預算要求中提議，NASA在2025年結束對國際太空站的資助，並將部份營運轉手私人太空公司。NASA每年要花30億至40億美元營運和維修國際太空站，佔去其人類太空飛行預算近一半。NASA可望將節省的資金投放於其他項目，例如下一代火箭和深空探索任務。不過，此想法立即遭到國會反對，尤其是來自德克薩斯州及佛羅里達州等議員，因為這些州份特別多太空業相關的職位。

特朗普政府主張，集中NASA資源到重返月球前往火星的任務，縮短未來對國際太空站資助。（Getty Images）

另有一派專家質疑，儘管有這些成就，國際太空站的龐大投資仍物非所值。英國皇家天文學家Martin Rees指出：「首先，科學上的回報還是很小。我們知道了一點點人體長時間在太空會有何反應、在無重下培養了一些晶體，但這跟花在國際太空站的數百億美元絕不相稱。」他反指，NASA的資金本來可以更好地花在向其他行星發射機械人的任務，或建造軌道觀測站。現時太空船正在從火星和木星送回圖片和科學數據；兩艘旅行者（Voyager）探測器甚至已離開太陽系，成為最先進入星際空間的人造物。

美國德州大學奧斯汀分校（UT Austin）物理學家、諾貝爾物理學獎得主Steven Weinberg向英國《觀察家報》（The Observer）表示：「國際太空站上唯一有趣的科研，是使用阿爾法磁譜儀（AMS）研究宇宙射線，但操作時太空人沒有任何角色。我們可以透過非載人任務進入太空軌道，而且成本更低。」因此，Rees批評：「若問國際太空站有什麼新聞價值，從哈勃（Hubble）望遠鏡、火星、木星和土星的任務得到的新聞，比從國際太空站取得的更多。有關太空站的相關新聞，是Chris Hadfield唱歌（加拿大前太空人，不時在站上拿着結他自彈自唱）或廁所失靈。我認為愈來愈難以證明用公帑送人類到太空是合理的。」

有學者質疑，國際太空站的科研成果與其龐大投資不符。圖為加拿大太空人Chris Hadfield在國際太空站自彈自唱。（NASA/CSA）

近年，NASA積極計劃把國際太空站過渡至商業太空站。前NASA載人項目負責人、現職SpaceX顧問Bill Gerstenmaier在9月初美國航空航天學會（AIAA）的視像會議上提醒，企業開發市場到足以令商業太空站實際可行的地步仍需不少時間，他擔心國際太空站會過早被放棄：「終結國際太空站並釋放資源進行探索的動力很大，但我認為這是錯誤的交易。」即使SpaceX今年5月的試飛已成功把兩名NASA太空人安全送抵國際太空站，但他坦言：「商業載人運輸業界尚未真正建立，要花點時間做好準備。我們不想只做一次阿波羅，只急於達成一個目標，然後什麼都沒有留下。」

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《人類常駐20年 是時候離開國際太空站嗎？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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