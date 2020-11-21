想不到，抗美援朝事隔七十年，中國影視作品又再披甲上陣，作為另一種抗敵武器，在宣傳輿論戰場上大顯身手。但無疑，今次與「敵國」的關係更為曖昧難辨。按國內主流輿論說法，當前美國正遭遇撕裂，大選後將面臨一個更不確定的未來，以至中美關係。與此相對，後疫情時代的中國很大程度上已復歸穩定新常態。強調這版本的歷史與現實世態，在這場論述大戰中，彷彿想說明那場戰爭，甚至國家選擇的正當性。可是在坊間，放嘴炮和真行動是兩回事，在現實中，美國遠非當年「美帝亡我之心不死」的死對頭。許多中國人在美國另立了家庭，留學深造，消費美式產品，無阻礙地追看美劇。

最諷刺的是，當熱血的民眾拍手稱道這場援朝大仗之時，似乎沒多少人同時想到，他們現在迷倒的偶像和劇集，正是出自當年那個美帝支持的半邊國家。超過半個多世紀，中國的影視作品反映了對美國的複雜關係，不同時期的影視作品一如鏡子，呈現出中國人的美國幻象，又愛又恨，正如上世紀九十年代一度風靡的電視劇《北京人在紐約》的開場白：如果你愛他，就把他送到紐約去，因為那裏是天堂。如果你恨他，就把他送到紐約去，因為那裏是地獄。

抗美援朝七十周年紀念，相關影視作品再度「披甲上陣」，作為抗敵武器，在宣傳輿論戰場上大顯身手。（Getty Images）

眾多韓戰電影中（內地稱北韓為朝鮮），早前最受矚目的是《長津湖》，長津湖和上甘嶺戰役是國內宣傳教育最廣的兩場韓戰戰役。傳聞電影由劉偉強執導，後因疫情關係，拍不成雪景，趕不及今年10月舉行的「七十周年紀念大會」贈慶，製作方打算今年冬天拍攝主要的雪地場景。電影由吳京擔綱演出，導演改由陳凱歌、徐克、林超賢聯合執導，陣容相當主旋律（劉偉強則調去拍講抗疫的《中國醫生》）。

但這片的缺席不影響相關片源，眾多援朝影視劇照例充斥市場：包括用三個月時間快速拍成的《金剛川》、《最可愛的人》、《英雄連》等電影，以及《為了和平》、《英雄》、《抗美援朝保家衛國》等系列電視劇及紀錄片。雖然號稱紀念，卻洋溢着新時代的情緒：混合着民族崛起的驕傲和對假想敵的輕視。

《金剛川》反映了影視工業流水線的製作水平，以及服務於意識形態的價值觀。（《金剛川》劇照）

撇開未見影的《長津湖》，《金剛川》正是紀念「抗美援朝七十周年」最具代表性的作品，反映中國影視工業流水線的製作水平，以及服務於意識形態的價值觀。與它雷同的影視劇，大都呈現着鮮明的二元對立：英勇不屈兼具謀略的中國英雄和驕傲自大稍顯愚蠢的美國人。在這個特殊的時間關口，在看不見的力量驅動下，中國影視的反面對象已經由日軍轉變為美軍，由「手撕鬼子」變成了「炮擊美帝」—這也是一種微妙的國家關係轉變，在大國崛起之後，通過「敵人」這面鏡子製造幻象，在內部釋放激勵的能量。

志願軍老戰士和少先隊員在遼寧省丹東市的抗美援朝紀念館，向犧牲的烈士致敬。（新華社）

近年，中美在隱形對抗中拉大鴻溝，國產片也走上全球化路途，作品一方面到國外拍攝，也少不免呈現出外國人（特別是美國人）的形象。在中國大屏幕上，「山姆大叔」的意象在疑似忽略、時常影射中積累着嘲弄和敵意：《戰狼》系列中渲染中國「雖遠必誅」的強勢，意在回應南海爭端。《流浪地球》中，地球聯盟內幾乎沒有美國人的影子，而中國是當之無愧的領導和拯救者。《唐人街探案2》在美國拍攝，出現不少大隻無腦的美國人角色，又有影射特朗普的傻傻警察局長。《瘋狂的外星人》也不例外，片中的美國人無時無刻在自拍，因而惹怒了外星人，科學家又誤把馬騮當成外星人，跟荷里活影視中的美國科學家形象大相逕庭。

《唐人街探案2》在美國拍攝，出現不少大隻無腦的美國人角色。（《唐人街探案2》劇照）

隨着特朗普就任以來對華採取壓制策略，中美貿易戰愈演愈烈，雙方撕下偽裝，將唇槍舌戰從商業延伸到制度及文化層面—這樣的背景氛圍，在「抗美援朝七十周年」這特殊的節點上，顯然也被刻意渲染，於是誕生了前文所列的一系列作品。此時的美國，在中國輿論中一片混亂，疫情難以控制、槍擊事件頻發、選舉猶如鬧劇、種族歧視難醫……而在影視劇中，不能正面開打當下，也就只能借古喻今，在歷史戰爭中給他們迎頭痛擊。

（節錄）

李照興 長駐京滬的知名文化人

上文節錄自第240期《香港01》周報（2020年11月16日）《抗美援朝七十年 矛盾的美國夢 抗美又愛美》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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