《著陸何處》（Où atterrir）是巴黎政治學院暨倫敦政經學院榮譽教授布魯諾．拉圖（Bruno Latour）最新的一本專著，主要想表達的訊息簡言之，就是全球化理想的願景已經黯淡下來，「離地」的上層菁英想要創建小圈子，繼續享受，我們必須建立「在地」政治陣營與之對抗……這幾句話乍聽之下似非什麼深知灼見，更像是已經爛大街的老調，然而，當中「地」其實不是一般以為社會經濟平均水平的意思，而是真真正正指稱自然科學意義上的「土地」，亦即全人類一直以來賴以存活的生態環境。

為何要將生態問題當作政治核心？拉圖的論證建基於從上世紀八十年代開始出現的三個現象：一是去管制化運動持續擴張，二是各國貧富不均愈加劇烈，三是宣稱「氣候突變不存在」的氣候否定論逐漸流行。他將這三者歸結為上層菁英「相信地表上不再有足夠空間給他們和其他的住民……不再打算領導世界，反而跑到世界之外尋求庇護」。從英國脫歐到特朗普當選和退出《巴黎協議》，無一不反映西方世界過去的「共同世界」正在崩潰。

有時，生態問題會成為政治核心。圖為2015年12月，人們在巴黎埃菲爾鐵塔附近抗議《巴黎協議》草案通過。（美聯社）

政治亂象源於生態突變

人類原本以為能夠在全球化的旗幟之下向前邁進，現今卻驚覺地球的自然資源無力支撐此一理想。正是在這種背景下，拉圖喚作「愚民精英」的那群人雖然懂得地球正向人類作出報復，但為了維持自己一貫驕奢淫佚的生活方式，他們動用手上的財產與權力繼續粉飾太平，所以才促成了去管制化、貧富不均與氣候否定論。

以特朗普為代表的一種新興政治立場乘勢而起，拉圖稱呼它為漫無目的之「離地」（Hors-Sol）派，擁護者一邊「要大家往前出逃，盡可能增加收益，同時放其餘的人自生自滅」，另一邊卻「要整個民族向後撤逃，回到國族和種族的架構裏」，而它之所以能夠吸引這兩邊走向「本土」與「全球」的相反成員，歸根究柢就是源於「否認現代化和地表現況之間有所衝突」。

作者認為，從英國脫歐到特朗普當選和退出《巴黎協議》，無一不反映西方世界過去的「共同世界」正在崩潰。（美聯社）

破藩籬建立「地族」聯盟

為了與迅速崛起的「離地」一派抗衡，拉圖主張我們應該在政治上標示出「在地」（Terrestre）陣營。它要擺脫傳統的左派和右派或反動和進步之分，透過協商來說服追求全球化、「本土」或「離地」者加入「地族」聯盟，例如告訴「本土」派「歸屬土地」的重要性、幫助全球化信徒處理安全需求的問題，以及點明「離地」逃避者的「失根」（déracinement）。

如果想讓「在地」發展成一個具備實際動員能力的政治立場，它一定不可以超然物外地將「自然」當作浩瀚宇宙尊崇景仰，畢竟，那樣只會召來他者冷淡的回應；相反，「在地」需要運用各種知識務實處理—從人文社會到自然科學—處理「人類世」下不同行動者的關係。作為起點，拉圖建議參考法國大革命時各方撰寫陳情書（cahiers de doléances）的模型，鉅細無遺調查每人準備要捍衛的事物清單，充當未來進一步談判權衡的基石。

身為中文世界的讀者，讀畢《著陸何處》後恐怕難免產生一種距離感，因為全書內容由始至終聚焦歐美世界，幾乎沒有看到其他地區身影。不過，這點或許正正合乎了拉圖倡議的「在地」立場。「儘管『在地』與土地、土壤緊密相關，它卻沒有對應到任何疆界，也超出一切的身份認同。就這意義而言，『在地』也是世界性的。」「在地」與「離地」的最大分別就是直面困難、歸屬現實，我們不能像「離地」集團那樣自我欺騙說生態問題並不存在，更沒必要假裝每處風土民情能夠無縫迎合……

（節錄）

布魯諾．拉圖的著作《著陸何處》。（資料圖片）

《著陸何處》 副題：全球化、不平等與生態鉅變下，政治該何去何從？ 作者：布魯諾．拉圖（Bruno Latour） 譯者：陳榮泰、伍啟鴻 出版：群學（台北） 出版日期：2020年10月

上文節錄自第241期《香港01》周報（2020年11月23日）《《著陸何處》面對「離地」就要「在地」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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