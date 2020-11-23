11月15日，歷時八年談判的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）終告簽訂，成員除東盟十國外，尚有正自貿區談判的中、日、韓，以及鮮被視作亞洲的澳洲與新西蘭。由規模觀之，15個成員國共有23.7億人口，累計國內生產總值（GDP）近26萬億美元，對外貨物貿易進出口總額也高達十萬億美元，均佔全球總量近三成，是世界最大自由貿易區。

回顧過往，這般發展本有極大機率胎死腹中。RCEP雛型源自2011年11月的第十九屆東盟峰會倡議，正式談判則在2012年11月啟動，並於2017年邁入關鍵攻防階段；而就在同年，美國舉起保護主義大旗，宣布退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），留給區域整合一盤困局，RCEP的構想也備受質疑。

RCEP將使締約國進一步加深經濟合作，圖為上海世博展覽館的新西蘭展區。（美聯社）

屋漏偏逢連夜雨。兩年過後，本為RCEP成員的印度以「擔憂衝擊國內產業」為由，於2019年宣布「退群」，致使RCEP談判進程再受挫折；今年初，新冠疫情肆虐全球，各國肩負沉重壓力，只能出台封城、限制跨界流動等相關政策，邊界概念從而高漲；與此同時，中澳之間齟齬不斷，華為、5G、孔子學院等關鍵字屢屢佔據新聞版面，雙方不僅唇槍舌戰，更上演非正規貿易戰橋段。

如此禍不單行，自令外界對RCEP投以悲觀目光；但也正因如此，年底的峰迴路轉更顯壯盛，宛如春節伊始的成串炮仗。在成員涵蓋上，印度雖仍觀望，卻無阻協議簽訂，曾力主「留印」的日本已不願蹉跎光陰，甫與中國交惡的澳洲則急遽轉向，共促協定成形；而在時機上，RCEP誕生於疫情過後的東亞與太平洋，象徵亞洲精英對保護主義的否決公投。在可見未來，浴火重生的區域化力道將持續主宰亞洲命運。

RCEP的成形雖源自東盟內生需求，卻無改中國將成主要引擎與市場的現實。圖為北京CBD東三環國貿附近。（美聯社）

另就現實層面觀之，RCEP的成形雖源自東盟內生需求，卻無改中國將成主要引擎與市場的現實。在此脈絡下，區域經濟一體化不過是協定的初階產物，如何藉此形塑整合引擎，進而改寫世界地緣局勢，才是RCEP任重道遠的真正關鍵。

並非亞洲「門羅主義」

自RCEP倡議成形以來，諸多論述便圍繞其展開，「中國欲藉此與美國領導的TPP互別苗頭」、「中國有意破壞國際經貿體系」等傳得繪聲繪影。縱使TPP如今已因美國退出而改名《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），RCEP依舊懷璧其罪，只不過罪名由「經濟壁壘」換成了「中國的亞洲門羅主義陰謀」。詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。