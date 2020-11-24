2020年，新冠肺炎疫情席捲全球，加上中美角力持續，包括香港工業在內的環球經濟一片狼藉。踏入下半年，美國政府接連出招，暫停香港特殊待遇、單方面更改香港產地來源標籤等，殺港府一個措手不及，坊間不少人士也看淡本地工業前景。不過，「外行看熱鬧，內行看門道」，作為香港工業的一員看到「危」，同時亦看到「機」。

無可否認，貿易糾紛及新冠肺炎疫情正為業界帶來巨大衝擊。在貿易糾紛下，不少港商因額外關稅而增加成本，或為回應客戶要求而在海外新設生產線。新設一條成熟整全的生產線曠日持久，會直接導致港商增加投資成本，進而影響港商現金流。

另一方面，在疫情下，歐美消費市場大幅惡化，嚴重影響港商在歐美市場的營銷表現，甚或歐美買方會因取消訂單或破產，導致港商蒙受損失。面對如斯嚴峻情況，即便最樂觀的業界也難以說出「前路一片光明」。

受中美貿易戰影響，香港工業由中國大陸轉移至馬來西亞，越南等東南亞較低成本的地區。（資料圖片）

世界上沒有不變的環境，企業調整生產線、營商市場是大勢所趨，故筆者對於香港工業前景並不悲觀，只因不論一輩子默默耕耘的前人，或是意欲大展拳腳的後輩，多年來一直「用腳投票」—不斷在香港設立公司總部或研發基地；或在香港與大灣區內其他城市「前舖後廠」或「前研後發」地經營業務；甚或近年回流香港探索設廠可能，均反映他們對香港工業前景充滿信心。

香港工業自上世紀六十年代騰飛以來，在不同時代均面對形形色色的挑戰，業界亦未曾怠慢，不斷努力回應，並從中發掘可快人一步的機遇。故筆者相信，只要香港廠商秉持自強不息的信念適時改變，未來仍有無限可能。

香港工業總會在收集會員應對營商環境轉變的意見後，歸納出工業未來四大路向，冀能助港商在逆流中站穩陣腳。至於香港工業能否捉緊機遇，巡四大路向創造新可能，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第241期《香港01》周報（2020年11月23日）《逆境下看香港工業未來四大路向》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

241期《香港01》周報精選內容：

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