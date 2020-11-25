相較於第一個任期中努力向那些對中國日益增長的軍事實力心存警惕的國家表明，中國正在進行的軍隊改革對外界並無威脅，經歷了中美貿易戰甚至美國多領域打壓，以及新冠肺炎疫情衝擊的中共總書記習近平及其執政團隊，似乎已放棄這種小心翼翼。上月底結束的中共第十九屆五中全會及其後出台的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》全文，便出現「全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」，提出「建軍百年」的目標。

根據中共十九大修改的《中國共產黨章程》，之前出現在中共官方話語體系中的「兩個一百年」，旨在中國共產黨成立一百年之際（即2021年）全面建成小康社會，以及在中華人民共和國成立一百年時（即2049年）全面建成社會主義現代化強國。出現在「十四五規劃」建議中的「建軍百年」，顯然是繼「建黨百年」和「建國百年」這「兩個一百年」目標之後，中共的「第三個一百年」奮鬥目標。中共為什麼要在這份被認為事關經濟頂層設計的文件中提出「建軍百年」的目標？背後有着怎樣的背景因素，又包含習近平怎樣的軍事雄心？

在習近平看來，如果中國軍隊故步自封，會使得整個國家的前途和命運陷於戰略被動。 （新華社）

美國施壓喚醒高層危機感

在前「兩個一百年」已存在的基礎上，國際格局的變動和習近平對提高中國軍力的執着，是促成中共「建軍百年」目標的內外兩重因素。首先，在中美不可逆轉的結構性矛盾下，特朗普政府從貿易到科技多個領域「圍剿」華為，對中國發展造成明顯衝擊。中共黨內精英通過十九屆五中全會公告及相對應的「十四五規劃」建議，對未來將要面對的環境作出了新的判斷，即「仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化」，在五年前的中共十八屆五中全會及相應的「十三五規劃」中，對於中國發展外部環境的判定則是「仍處於可以大有作為的重要戰略機遇期」。

顯然，美國的極限施壓在導致中國諸多領域發展受掣肘的同時，也刺激了中共高層的危機意識，尤其是美國對台軍售力度加大及美軍事愈加頻繁地出現在南海和台海，讓兩岸戰爭從「話題」變為「可能」。中共不僅改變了對中國發展外部環境的判斷，還自我警醒要「善於在危機中育先機、於變局中開新局」。

2019年國慶閱兵上的東風-41核導彈方隊。（新華社）

其次，出身「紅二代」的習近平，不僅其父親習仲勳在1949年之前參與過抗日戰爭和國共內戰，而且他早年也曾在軍隊服役，早有「強軍」的想法。「從小我就較多接受了我軍歷史的教育，親眼目睹了我軍很多老一輩領導人的風采，從少年時代就形成了對軍隊的真摯感情。後來，我在軍隊工作幾年，到地方任職後也時時關注着軍隊建設，經常同軍隊的同志打交道。」2013年7月的一次中共軍隊的專題民主生活會上，習近平如此表達對軍隊的情感。

這種經歷，讓習近平對提升軍力的重要性有着比其他中共高層更深切的體會。2013年12月27日，習近平在一場「重要會議」上說：「軍事上的落後一旦形成，對國家安全的影響將是致命的。我經常看中國近代的一些史料，一看到落後挨打的悲慘場景就痛徹肺腑！」談及百餘年前的甲午戰爭，習近平稱這段歷史於自己而言是一種「剜心之痛」。在他看來，當前世界主要國家都在加快推進軍隊改革，如果中國軍隊故步自封，會使得整個國家的前途和命運陷於戰略被動。 所以，在當選中央軍委主席當天，習近平就向解放軍提出了「能打仗、打勝仗」的要求。2012年12月，習近平上任後首次離京考察，在當時的廣州軍區視察時稱：「我們要實現中華民族偉大復興，必須堅持富國和強軍相統一 。」三年的醞釀和準備之後，中國國防和軍隊改革啟動。

在外部環境惡化和海外利益擴展的大背景下，中共的「十四五規劃」建議提出了「第三個一百年」目標，即富國與強軍統一。有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第241期《香港01》周報（2020年11月23日）《變局下的「第三個一百年」 習近平強調建軍百年的政治信號》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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