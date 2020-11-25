《怪胎》是今年獲得金馬獎青睞的又一部新導演之作。導演廖明毅是資深電影人，2010年憑短片《8624》獲得金穗獎肯定，之後陸續以剪接或執行導演身份參與《那些年，我們一起追的女孩》、《六弄咖啡館》等電影。《怪胎》由他親自發力，並身兼四職，導演、編劇、剪接、攝影一力承擔，而且僅以iPhone XS Max完成作品。電影入圍金馬獎多項提名，票房成績也從一開始表現平平，到靠口碑逆轉，成為今年台灣電影的話題之作。

電影講兩位強迫症患者陳柏青（林柏宏飾）與陳靜（謝欣穎飾）無意間認識，將對方視為世界上最懂自己的人，於是開始交往。（《怪胎》劇照）

《怪胎》的劇情很具巧思，講兩位強迫症患者陳柏青（林柏宏飾）與陳靜（謝欣穎飾）無意間認識，將對方視為世界上最懂自己的人，於是開始交往，進而同居。他們約定，一切都不會改變，兩個人就這樣過着強迫症戀人生活。但想不到有一天，陳柏青的強迫症突然消失，兩個人的相處方式從天堂變成了地獄。他們需要在這樣的狀況下尋找出路。

《怪胎》引人注意的地方很多，技術上iPhone的拍攝為電影節省了千萬元台幣成本，且讓大家看到iPhone完全自如地呈現一部長片，對華語區觀眾是一次震撼。廖明毅也善用iPhone的特性，一開始以1:1的畫幅，用網絡年代的視覺，表達了兩個神經質者的相遇。

片中兩位主角的強迫症患者身份，還引來不少對弱勢群體的討論。（《怪胎》劇照）

另一方面，《怪胎》的兩位主角強迫症的病情，造就了兩個人病態的生活方式，在觀眾面前，那種古靈精怪的詭異配上電影本身黑色幽默的叙事風格，可說相得益彰。《怪胎》的個性化給人留下深刻印象，美術、拍攝手法、角色設計能夠統一，也是票房成功的前提。

《怪胎》兩位主角的強迫症患者身份，還引來不少對弱勢群體的討論。這樣的引伸討論是否牽強或許見仁見智，倒讓人想起榮獲金馬獎最佳改編劇本的《幻愛》。電影講述思覺失調症患者的戀愛故事，分別在於：《幻愛》的敘述方式很嚴肅正經，《怪胎》則亦莊亦諧，兩部戲氣質非常不同，但他們的核心似在講很相近的主題。

+ 3 + 3 + 3

世俗意義上的小眾群體若無法和普羅大眾一樣生活與工作，他們的狀態如何？他們的相愛過程會怎樣？兩部電影都試圖描繪出這樣的圖畫……

上文節錄自第241期《香港01》周報（2020年11月23日）《《怪胎》強迫症戀人的情感歸屬》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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