那夜去看了胡恩威科技劇場裝置《心經即是巴哈》，置身其中，有飛舞的心經水墨大字、有投射下來的垂直紅黃橙燈光、有追着觀賞者的電動射燈、有投射在四面屏幕牆上的觀賞者身影，像是進入星球大戰世界的《般若波羅蜜多心經》。

這天，我們大白天在香港文化中心劇場走了一圈，聽着一身黑衣如禪師的胡恩威解說：「以前人們會建造一間廟宇，而今天我們用科技效果創造出一個『冥想空間』（meditation space），讓觀眾去冥想感受。我聽了上百個版本的巴哈《無伴奏大提琴組曲》才選了這一個版本，來到劇場不是只看故事，以佛經的智慧和巴哈純淨的音樂去感受自我，我希望藉着科技去製造一種『靜觀』的效果。」

「由難關重重的2020走進以『空』了悟宇宙人生的心經世界，舒解疲累的心靈。每場體驗限定觀眾四人，置身無窮鏡影『空間』，限聚之下，以音樂、映像、空間建構一個心靈宇宙，創造一場溫柔的感觀盛宴，傳遞劇場的療癒力量。」

胡恩威希望觀眾看《心經即是巴哈》後能有一種覺醒，然後放諸日常生活中。例如可練習抄心經去心火。（高仲明攝）

翻開《心經即是巴哈》的宣傳單張，最大感受就是「劇場的療癒力量」，的確，在黑暗的劇場中抄寫那260字的《心經》，原來囂鬧的心境逐漸平伏下來；而胡恩威娓娓說到，現在的表演藝術像紅館的演唱會，又或者電子遊戲展覽，很多人都用新科技去做一些「刺激」的東西，然而，他想用科技去做「靜觀」的東西。

「劇場是一個全面體驗，『沉浸式體驗』（immersive experience）需要整體性，聲音、視覺要結合一起。」整場表演的下半場十分有趣，每場限聚四位觀眾，各自挑選一個字詞的電子版：「色」、「空」、「觀」、「心」，然後，行走在四邊均為投影屏幕的劇場內，走到哪裏，都各自有幾盞射燈捕捉着四位觀眾的身影，原來這是最新的舞台追蹤系統，射燈自動追蹤照射着每位觀賞者。

另外，還有聲景音響系統、動態捕捉、多媒體伺服系統等劇場科技，劇場足足找來七家技術夥伴公司，製作出種種超越舞台的高科技效果，難怪「進念舞台創新實驗室」能在「2020年德國紅點設計大獎」（Red Dot Awards）獲獎（品牌與傳播組別獎項）。

《心經即是巴哈》讓觀眾恍如置身於星球大戰中，又如同走在水墨字畫中，渾身被燈光、影像、色彩包圍。（受訪者提供）

新科技演繹慢生活

這位上世紀六十年代後期出生的舞台導演，絲毫沒有被這一代年輕人崇尚的高科技嚇怕，反倒迷戀上這些天馬行空的新技術。身兼「進念．二十面體」（下稱「進念」）聯合藝術總監暨行政總裁的他，早在2017年已擔任進念與西九文化區合辦的「Freespace Tech Lab舞台與技術實驗室」的總策劃、藝術總監及空間設計，那是一項融合創新舞台科技及表演藝術的計劃。

「我是讀建築的，一直對技術層面很有興趣，像藝術也有一個『術』字，香港現在的教育就是缺少了『術』，沒有『術』就局限了創意。我主要的靈感來源不是看主流的東西，像看佛經就不是跟風，人要有好奇心，老套的東西都可以很好。有些人會認為韓劇很『娘』，但我覺得背後的製作過程很值得學習，我也愛看流行文化的東西，感覺也很有趣！」

這位上世紀六十年代後期出生的舞台導演，絲毫沒有被這一代年輕人崇尚的高科技嚇怕，反倒迷戀上這些天馬行空的新技術。（高仲明攝）

「劇場觀眾跟科技的『互動』，肯定是未來的重要發展方向。」胡強調劇場必須迎合年輕人的習慣，這一代年輕人都是摸着手機長大的，既然劇場的主流觀眾是看着手機屏幕成長，科技便是必需的。對於如何把科技融入到劇場中，與及在這過程中有何難關，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第241期《香港01》周報（2020年11月23日）《 以新科技復興劇場 胡恩威：在星戰世界唸心經》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

241期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】從「港口一哥」到「夕陽行業」 如何拯救香港航運物流？

專訪港大金融學者林晨 香港如何發展普惠金融？

背靠網絡優勢 線上線下互動 電競產業疫下冒起

【請特首找數】說好的與民同行呢？ 請由「撕裂2.0」回到真Connect

RCEP抱團取暖 圍繞中國的經濟「矩陣」正形成

RCEP成軍 台經貿「煮蛙效應」何時到頭

【科技．未來】研發報捷 安全難定 「緊急使用疫苗」的利弊之爭