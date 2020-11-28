明朝大儒顧憲成曾寫下《題東林書院》對聯：「風聲雨聲讀書聲，聲聲入耳；家事國事天下事，事事關心」，以道出其對知識份子應有求學態度的期許。當中的「讀書聲」，當然是指一眾學子在東林書院朗聲讀書的聲音，不過，來到二十一世紀，科技突破，「讀書聲」卻有第二層意思。 根據中國「第十七次全國國民閱讀調查」，在2019年，紙本印刷書籍及電子書的閱讀量均有下降迹象，相反，異軍突起的卻是有聲閱讀，其增長甚快，調查顯示有31.2%的內地民眾有聽書習慣。北京易觀智庫今年4月發布的《2020中國夜聽經濟發展分析》報告顯示，「夜聽」成為夜間娛樂的新選項，用戶人數超過兩億，過去一年的夜聽總時長達109億小時，堪稱「黑夜的寵兒」。

其實，夜聽娛樂由來已久，範疇廣泛，最早也最普及的是電台廣播，其他有有聲讀物、語言直播、有聲音頻節目等，而在當中知識性較重的，首數「講書」節目。

去年有調查顯示，內地的有聲閱讀增長甚快，逾三成民眾有聽書的習慣。（視覺中國）

對於內地知識商業界略有接觸者，必然不會對羅振宇、樊登這兩個名字感到陌生。兩人先後創立了「羅輯思維」和「樊登讀書」付費知識平台，均希望在資訊爆炸、眾聲喧嘩、紛擾不堪的時代，為聽眾推薦好書，其賣點在於為用家消化書本內容，化為一段又一段的錄音，讓消費者在駕駛、通勤、健身、做家務期間，都可以快速投入書本的世界，學習知識。

羅振宇（右）在「羅輯思維」中為聽眾推薦好書，吸引無數聽眾收聽。（視覺中國）

按羅振宇在「羅輯思維」的說法，他建立知識型平台的目標，就是「節省大家的時間，又能緩解大家對於科技快速演變的焦慮感」。結果一炮而紅，在內地互聯網有上億的觀看紀錄，商業潛力不容小覷。

在2016年，「羅輯思維」開發手機應用程式「得到」，其文案就寫道：「大腦真的是個好東西，如果不想用眼睛幫他補充知識，那就靠耳朵吧！」 「得到」亦發展出不同的產品，例如「每天聽本書」就是書籍解讀服務，邀請不同領域的專家、學者為解讀人，擷取書籍精華，讓用家輕鬆吸收新知識。

樊登在2013年創立「樊登讀書」，稱其使命是「幫助中國三億人養成閱讀習慣」。（視覺中國）

至於「樊登讀書」，則由樊登於2013年創立，其使命是「幫助中國三億人養成閱讀習慣」，號稱「透過App為大家每年講析50本好書」，為消費者做精華解讀，後來更創立「我是講書人」的文化節目，推廣講書文化。

「樊登讀書」稱目標是「幫助中國三億人養成閱讀習慣」，指「透過App為大家每年講析50本好書」。（樊登讀書網站圖片）

其實，這類說書型的講解素來都有，過去在電台和電視上均有出現，本港文化人梁文道主持的《開卷八分鐘》就是一例。那麼，為何這種付費聽書的服務會如此受歡迎？有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第241期《香港01》周報（2020年11月23日）《夜聽經濟新選項 有聲閱讀漸成風氣》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

241期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】從「港口一哥」到「夕陽行業」 如何拯救香港航運物流？

專訪港大金融學者林晨 香港如何發展普惠金融？

背靠網絡優勢 線上線下互動 電競產業疫下冒起

【請特首找數】說好的與民同行呢？ 請由「撕裂2.0」回到真Connect

RCEP抱團取暖 圍繞中國的經濟「矩陣」正形成

RCEP成軍 台經貿「煮蛙效應」何時到頭

【科技．未來】研發報捷 安全難定 「緊急使用疫苗」的利弊之爭