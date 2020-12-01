立法會｜從討論紓緩交通擠塞議案 窺視今昔當政者之差異

立法會早前討論「紓緩道路交通擠塞」議案，多名議員都就現時本港交通擠塞困境提供了各式建議：包括分散不同政府部門於各區、盡量以天橋貫通大廈、參考新加坡舊車報廢才能換新車、調整汽車首次登記稅等手段，以減低汽車數量。其中，有建制派議員更罕有地狠批政府規劃社區發展時未有做好交通配套，導致金鐘港鐵站在繁忙時間擠塞如「屍殺列車」。

最令筆者意外，議會上竟然沒有重點討論業界與專業團體於近年不斷反映要推行的「第四次整體運輸研究」。過往進行過三次的整體運輸研究（Comprehensive Transport Study, CTS）才是香港運輸交通史上的標誌性發展，每一次的建議也是劃時代的，並為香港往後的運輸發展奠定了根本性的方向。

1976年完成的CTS-1，就是建議要興建地下鐵路系統。（資料圖片 ）

昔日研究涵蓋範圍全面 奠下長遠發展方向

1976年完成的CTS-1，就是建議要興建地下鐵路系統。1989年完成的CTS-2，背景是要配合落實「玫瑰園計劃」，提出大量運輸基礎設施，包括北大嶼山快速公路、青嶼幹線、機場鐵路／東涌線、將軍澳支線、西鐵線等，配合赤鱲角新國際機場、東涌新市鎮計劃及多項填海工程。

對上一次的CTS-3在1999年完成。CTS-3比CTS-1和CTS-2進階的地方，就是考慮到當時城市發展和市民對優質生活有更高要求，加入數項指導原則，包括優先發展鐵路運輸、協調並加強各項公共交通服務的定位和效率、運用新科技管理交通、考慮行人需要、減低對環境的影響等，以及 進行專題性研究，例如控制車輛增長、跨境運輸、智能交通管理、環保交通措施等。

筆者不認同有議員指香港過去的交通規劃做得很差，相反，有賴於當年CTS訂下的運輸政策核心是以公共交通為本，以鐵路為骨幹，加上落實了的有關基建項目，於國際大城市中，香港交通網絡的便捷程度及低廉價格算是世界數一數二，九比一的公私交通出行比例亦使香港成為全球汽車依賴度最低的城市之一。我們的「鐵路+物業」發展模式更為各大城市的參考及研究對象。

沙中線紅磡站工程問題自2018年被揭發，近日有指該名南北走廊牆身出現滲水問題。（資料圖片）

考慮到CTS-3的運輸策略和設計只適用至2016年，而其建議的沙中線、中環及灣仔繞道、中九龍幹線、將軍澳—藍田隧道等基建亦已差不多完成或即將完成，筆者認為進行CTS-4的時機已到。研究進行及落實運輸建議需時，由提議到落成需時可達二十年，實在不能再拖。

究竟在1999年CTS-3後，政府在交通研究及計劃上做了什麼？

•《鐵路發展策略2014》（運輸及房屋局）

•《公共交通策略研究2017》（運輸及房屋局）

•《香港道路交通擠塞研究報告》（交通諮詢委員會）

•《提升香港易行度研究2017》（運輸署）

•《香港智慧城市藍圖2017》（創新及科技局）

•《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》（發展局、規劃署）

斬件式推行政策 難解決未來發展所需

這些研究對交通運輸政策及公共交通服務，例如公共小巴座位數目、智慧出行、共享單車計劃、提升香港易行度等也略有建樹，多項建議卻流於「斬件式」 散落於不同報告中，未有好好互相協調，亦缺乏單一部門監管各行建議落實的進度。再者，這些建議大部分屬於「小修小補」積弊，未有就人口、房屋供求、城市規劃、可持續性發展、本地生產總值、車輛數目、跨界交通、客貨運輸量等改變和趨勢，而 提出前瞻性及整體性的交通策略。

這些研究對交通運輸政策及公共交通服務略有建樹，多項建議卻流於「斬件式」 散落於不同報告中。（資料圖片）

對於香港現代社會面臨的最新挑戰和機遇，包括共享經濟、智能及健康生活、在家工作模式的興起對通勤的影響、通訊科技革新、無人駕駛等，筆者認為政府應及早制定「香港2050+城市發展規劃藍圖」，讓社會討論未來基建項目需要，並盡早部署。筆者會在其他場合交待詳細看法。當然，就筆者建議政府從速要進行的CTS-4而言，亦必須掌握這些未來趨勢，以提出適切及有發展戰略價值的建議。

就科技而言，隨著5G 時代來臨，數據串連更快更緊密，政府應研究如何透過V2V（車對車）、V2I（車對道路基礎建設）等技術，並掌握未來精準的導航技術，加上研究多時的三隧分流、電子道路收費、第四條過海隧道、汽車共享、電動汽車的趨勢等，作為未來解決道路擠塞、降低市民通勤時間的大方向。CTS-4應配合未來智慧交通的發展方向，建議詳細的完善基建、泊車設施等方案。

順帶一提，最新《施政報告》的第115段中提及，當局會「進行一項全面的交通運輸策略性研究……和進行《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》」。若研究只是聚焦市民出行習慣、交通模式和技術，而提升公共運輸服務，這種報告始終缺乏過往CTS 那種 整體性和高瞻遠足，亦沒有顧及到交通運輸範疇以外整體社會的發展和生活模式的改變。筆者強烈建議政府應重拾以往的專業態度，不要再以零碎、「斬件式」 的研究結果回應業界，敷衍了事，而是實事求是為香港未來數十年交通規劃訂出長遠新方向，造福未來經濟、產業、土地及房屋發展等多方面的社會需要。