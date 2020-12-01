同是國產戰爭片，同是管虎編導作品，同是媲美經典的級數；繼《八佰》後，《金剛川》無疑延續了「新時代戰爭片」浪潮。傳統戰爭片離不開兩大賣點—外核是戰火大場面，內核是熱血與人性；本片不單達到基本要求有餘，言志表達手法之高，更令人擊節。

抗美援朝中國電影《金剛川》講述金城戰役。（《金剛川》劇照）

《八佰》觀眾皆見識過管虎調度戰爭片的功架，毋須訴諸千軍萬馬的大龍鳳，即使小格局也夠使人血脈沸騰；至於今次，格局僅涉一個場景，時間線且非常短促，但亦足以發揮懾人的戲碼與劇力。除管虎外，本片還有兩位導演，其一是拍過《流浪地球》的郭帆，該片觀眾同樣早已見證，國產片的特技如何追上荷里活水準。至於第三導演、憑《繡春刀》揚名的路陽，他在古裝武俠片裏對群戲節奏的拿捏，來到這部戰爭片也大派用場。聲效方面，本片亦震撼非常，現場感十足，觀影時甚至略感「地震」。令人嘖嘖稱奇的是，電影僅以兩個月拍竣，但仍做到荷里活水平。

《金剛川》在《八佰》的基礎上再下一城，為戰爭片拓闊了新的出路。畢竟，續以大戰爭（war）為題，恐已此路不通；所以，由《鄧寇克大行動》到《1917》，荷里活已着眼開拓大戰爭中的小戰役（battle），包括不再縱貫交代整場戰事，而僅抽取一小節來聚焦放大。箇中好處，一來是大戰爭的勝負與詳情，稍懂歷史者一早預知，但反過來，由《八佰》所述二戰上海陷落的最後階段，到《金剛川》所述韓戰時志願軍當刻有何任務，鮮為人知的小戰役可避免「劇透」之窘；二來主角再非公侯將相大人物，而是戰場前線的無名小卒，除可避免「個人主義英雄化」俗套，更有助進一步強化戰爭的殘酷，因每位士兵都有血有肉，最重要的，乃更有利微觀突顯人性的光輝，以至其他不同言志訊息。

+ 7 + 7 + 7

《金剛川》最明顯的特點，乃分開三個視角呈現三組小兵的故事。由於涉及三條時間線的交疊，故不少人與《鄧寇克大行動》比較；惟本片玩時間線，則有意義得多…有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《《金剛川》國產戰爭片跟上時代》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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