《笨驢與我》（Antoinette dans les Cévènnes）是本年度法國口碑極好的喜劇片，更入圍了康城影展。雖然今年因疫情阻礙，康城影展最終取消，但也引起了一些變革。比如過往的競賽單元，如今變成了首作入圍、新導演作品入圍、資深導演作品入圍，還有喜劇電影單元。 以往喜劇電影在影展少有獲得關注，今年評審團特地選了五部喜劇，也算正式在影展強調了喜劇的作用。《笨驢與我》就是入圍的五部作品之一。

本片是今年法國口碑極好的喜劇片，更入圍康城影展。（《笨驢與我》劇照）

本片是女導演卡羅琳．維格娜（Caroline Vignal）久違的作品，距離其處女作已有二十年。兩部作品都是女性主題，不同於第一部關注閨蜜情誼，《笨驢與我》講的是女教師尋找自我的故事。小學教師安坦麗達（Laure Calamy飾）大膽愛上自己學生的父親華狄米（Benjamin Lavernhe飾），但華狄米與妻子的感情並無問題，為了妻子，他拒絕了安坦麗達的約會。安坦麗達不甘又委屈，全然不顧自己沒有任何遠足經驗，悄悄跟隨華狄米一家去塞文斯國家公園，展開了一段七日旅程。

電影用一個啼笑皆非的浪漫喜劇撫慰現代人心靈。（《笨驢與我》劇照）

如今的世界需要喜劇，尤其需要輕盈的喜劇。《笨驢與我》大約也做到了這一點。它具備強烈的法國氣息，以華人社會目前的價值觀看，若是東方故事在開場即表明女主角是第三者，整個故事通常會走向一種奇怪的方向。《笨驢與我》並非如此，電影的開頭以搞笑的視角拍攝兩個人在教室幽會，儘管那是一個極具爭議性的場景，鏡頭卻是友善的。這一幕也奠定了整部電影的氣質，畫面沒有取笑兩個人，也沒有把這次幽會當成鬧劇。它像播種一樣，預示着後來《笨驢與我》的發展，都是由這一段禁忌的戀情展開的。

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安坦麗達在工作上很成功，待人親和，不拘小節。她卻沉溺在這段感情之中，鋌而走險，追隨戀人一家去塞文斯公園。導演或許知道，即使在法國，這樣的人物動機也顯得有些偏鋒，特地安排安坦麗達在出發的第一站與許多遠足愛好者吃早餐，席間，大家對安坦麗達的盤問，也正是觀眾的焦慮—從道德上、情感上，團友們代替觀眾質問了女主角。安坦麗達並未想通情感的疑難，劇本也未賦予批判性，反而給出空間，讓她友善也不卑不亢地說出了自己的看法…有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《《笨驢與我》純真喜劇撫慰心靈》，網上標題為編輯重擬。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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