「嫦娥奔月」在中國是家喻戶曉的古代民間傳說，帶着國人數千年來的探月之夢，中國於2004年正式開展月球探測計劃，並將其命名為「嫦娥工程」。十六年之後，「嫦娥五號」探測器於上周二（11月24日）早上4時30分按既定計劃奔月了—在海南文昌航天發射場搭乘長征五號遙五運載火箭順利升空，並在兩天後抵達月球，展開中國首次在月球無人採樣返回任務。按照計劃，整個任務歷時23天。若採樣成功，將是人類時隔四十四年後，再次採集月球樣本返回地球；中國也將成為繼美國和前蘇聯之後，第三個實現這一目標的國家。

「嫦娥五號」於11月24日在海南文昌航天發射場順利升空。（新華社）

2020年被視為中國航天發射「超級模式年」，今次的發射次數將會首次超過40次。實際上，今年全球七大激動人心的太空任務中，由中國進行的就有兩項。7月23日，中國成功將首次火星探測任務「天問一號」探測器送入預定軌道，邁出了中國行星探測第一步，該次發射任務也成為中國航天走向深空的重要里程碑。而今次發射「嫦娥五號」則是中國迄今為止最大膽、最具挑戰的月球探測任務。

月球作為富饒的「礦場」、理想的「太空補給站」，對人類有着天然的吸引力。去年5月，美國太空總署（NASA）公布了「阿緹蜜絲」（Artemis）計劃的詳情，提出將在2024年以前重返月球，並計劃首度讓女太空人完成登月，最終在月球表面建立長期生存基地。俄羅斯聯邦太空局（RKA）亦將於明年10月展開探月計任務，並計劃在2027至2028年間向月球發射載人太空船；不甘寂寞的歐洲太空總署（ESA）也出台了「月球採礦」計劃……

「嫦娥五號」的發射有望實現中國航天史上四個「首次」。圖為2017年北京民族文化宮展出的「嫦娥五號」模型。（視覺中國）

探月三大步及三小步

探月工程是中國《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）》列明的國家級科技重大專項標誌性工程，分為「探」、「登」、「駐」三大步，簡單的三個漢字，實際上是無人探測、載人登月、短期駐紮（建立月球基地）的簡稱，科技含量極高。「探」、「登」、「駐」也是實現月球探測最宏觀層面的「三步走」，從世界範圍來看，美國已走完前兩步，蘇聯/俄羅斯已走完第一步，中國和其他有探月實力的國家正在走第一步。

中國探月工程自2004年1月立項並啟動以來，已連續成功實施「嫦娥一號」、「嫦娥二號」、「嫦娥三號」、再入返回飛行試驗和「嫦娥四號」五次任務。前文所提及「三步走」中第一大步的「探」，又可分出「繞」、「落」、「回」三小步。其中「繞」，即實現環繞月球探測，已由「嫦娥一號」實現；「落」，即實現月面軟着陸和自動巡視勘察，業已由「嫦娥二號、三號、四號」完成；「回」，即實現無人採樣返回，則將由「嫦娥五號、六號」來實現。

+ 2 + 2 + 2

此番發射升空的「嫦娥五號」幾乎彙聚目前中國最頂尖的航天技術，不少業內人士將其看作是中國載人登月的一次「超前預演」，是在為十年後的中國載人登月進行技術驗證。

對中國來說，其面向太空的志向已很明顯。五十年前，即中共建政二十一年之後，中國成功發射了首顆人造衛星「東方紅一號」。作為太空競賽的後來者，中國出發時間晚了數十年，但現在，中國在2003年實現了第一次載人太空飛行，成為全球第三個有能力將太空人送上太空的國家；在國際太空站（內地稱「空間站」）面臨「退役陰影」之際，中國空間站建設正穩步推進，出於多種原因，未來太空將極有可能只有中國空間站運作……

以「嫦娥工程」為代表的月球探測工作，是中國邁出深空探測的第一步，實現了中國深空探測「零的突破」。「嫦娥五號」的發射之所以特別引人關注，在於其標誌着中國探月工程「繞」、「落」、「回」三小步的最後一步即將完成，「探」、「登」、「駐」三大步的第一階段開始收官，而且它將有望實現中國航天史上的四個「首次」，這對中國太空人而言，將是一次大考。

今次月球探測任務達成了中國航天史上的三大目標及四個「首次」，有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《中國航天史上最具挑戰的月球探測任務 嫦娥五號升空：載人登月的超前預演》，網上標題為編輯重擬。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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