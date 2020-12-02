月球是距離地球最近的天體，人類自古以來就對其充滿遐想，比如中國神話中居住在月宮的嫦娥仙子與搗藥的玉兔、被玉帝懲罰在月宮伐桂樹的吳剛，當然少不了科幻片中月球背面的納粹基地、隱藏在月球土壤下的變形金剛，以及人類部署在月球的太空防禦部隊。早在十七世紀初，意大利科學家伽利略（Galileo Galilei）通過自製望遠鏡觀察月球，繪製出第一張月球正面圖，將月球的真實面目展現在人類面前。隨着技術進步，人類對月球的認知不斷加深，到上世紀五十年代，月球探索已成為一門顯學，並成為美國與前蘇聯太空競賽的一部份，人類月球探索因此進入「大躍進時代」。

1969年7月「阿波羅11號」成功登月，美國太空人岩士唐（Neil Armstrong）成為登月第一人。(圖片： NASA / Newsmakers )

廿一世紀第二次探月高潮

上世紀九十年代開始，隨着美國逐漸恢復月球探索，愈來愈多國家加入探月行業。尤其是新世紀以來在中國探月的刺激下，不僅美國計劃再次登月，日本、印度、歐洲等亦紛紛投入月球探索，掀起第二輪高潮。

1990年，日本率先將「飛天號」送入月球軌道，成為繼美蘇之後，第三個將人造衛星送入月球軌道的國家，也是1976年前蘇聯發射「月球24號」以來首個；1993年，「飛天號」撞擊月球，成為首個登上月球的日本物體，也是繼美蘇之後的第一個；2007年，日本第一顆繞月探測衛星「輝夜姬號」成功「入軌」。此後，日本制定了一個雄心勃勃的月球計劃，預訂於今年發射「輝夜姬2號」。

1970年11月，首輛無人駕駛月球車「月球車1號」登月，在月球進行長達11個月的科學考察。（資料圖片）

歐洲方面，2003年9月發射的第一個月球探測器「SMART-1」經過14個月飛行後，於2004年11月抵達月球上空近月軌道，並在執行近兩年月球探索任務後，於2006年9月以7,000公里的時速完成了撞擊月球的最後任務。

2008年，印度成功發射首顆月球探索衛星「月船1號」（Chandrayaan-1）；「月船2號」則在去年成功發射，但在執行軟着陸任務時失去聯絡。同年，以色列「創世紀號」（Beresheet）月球探測器在美國卡納維拉爾角（Cape Canaveral）空軍基地發射，在登月過程中失去聯絡。韓國也計劃在2020年、2025年分別發射「探月衛星1號」和「探月衛星2號」。

印度月船二號登陸月球的畫面，圖為它嘗試在月球着陸。（視覺中國）

美國及繼承前蘇聯衣缽的俄羅斯也未缺席這場探月盛宴。俄羅斯計劃於2025年實現載人登月，並進而在月球建立永久常駐基地。美國也提出了「阿緹蜜絲」（Artemis）計劃，目標在2024年以前重返月球。

中國雖早在1970年就成功發射第一顆人造衛星，成為全球第五個具備獨立發射人造衛星能力的國家，但在月球探索上屬於後來者。直到2000年11月中國政府發布首份航天白皮書—《中國的航天》白皮書時，才將「開展以月球探測為主的深空探測的預先研究」列為近期發展目標，還特別註明近期指「今後十年或稍後的一個時期」。經過數年的籌備，中國的月球探測工程於2004年正式立項，並命名為「嫦娥工程」。根據計劃，中國探月工程分為「繞」、「落」、「回」三個階段。「繞」即實現探測器擺脫地球引力飛向月球，最終被月球引力捕獲進入月球軌道繞月飛行，這一步「嫦娥一號」已在2007年成功實現，成為美國、前蘇聯、日本之外，第四個實現繞月飛行的國家。

中國近年在月球探索上發展迅速。圖為「嫦娥四號」着陸器拍攝「玉兔二號」在月球表面行駛的情形。（視覺中國）

「落」即探測器登陸月球，可細分為「硬着陸」與「軟着陸」，美蘇都是先實現「硬着陸」積累經驗，再實現「軟着陸」，歐洲、日本、印度的撞擊月球姑且可算作「硬着陸」，中國則繞過「硬着陸」，直接選擇「軟着陸」。2010年，中國發射「嫦娥二號」，為「嫦娥三號」尋求軟着陸點；2013年，「嫦娥三號」搭載「玉兔號」月球車，成功軟着陸月球，成為美蘇之後，第三個軟着陸月球的國家，「玉兔號」則成為自1973年前蘇聯「月球車2號」後，第一輛踏上月球表面的無人駕駛月球車。

所謂「回」，即探測器登陸月球後再重返月球軌道，與軌道艙對接後返回地球，目前僅美國與前蘇聯完成這一環節。2014年，中國發射「嫦娥五號T1飛行試驗器」，成功驗證了「繞月高速返回地球技術」，即飛行試驗器在進入月球軌道繞月飛行後，返回艙與軌道艙分離返回地球。去年，「嫦娥四號」搭載「玉兔二號」月球車成功實現全球首次月球背面軟登陸，並通過早前發射的「鵲橋號」中繼衛星傳回世界首張近距離拍攝的月球背面影像圖……

（節錄）

▼▼嫦娥五號成功著陸月球傳回表面影像▼▼

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上文節錄於第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《回顧人類探月歷史 中國有望後來居上》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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