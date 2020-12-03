美國大選結果雖未獲官方正式確認，但美國傳媒已廣泛報道民主黨候選人拜登為當選總統。上周一（11月23日），美國聯邦總務管理局去信拜登，通知他可正式展開權力交接程序；中國國家主席習近平亦在上周三（11月25日）致電拜登，祝賀對方當選美國總統。近四年，中美戰略關係趨緊張，究竟未來民主黨政府對華核戰略的方向會怎樣？有鑑於近來中國國內也有辯論北京應否擴核，本文梳理美國親民主黨智囊近年對中美核戰略關係趨不穩定的分析，研判未來美國對華核戰略的可能方向。

近年發生的一連串事件，使國際政治觀察者意識到中美正走向核武擴張的方向：2016年，奥巴馬政府在北京反對下在東北亞部署「終端高空防禦導彈系統」（「薩德」系統） ，並指控中國在2013至2015年間在南海建設人工島是破壞環境和違反國際法。

美國將在亞太區內強化軍事聯盟關係，從而增強防禦和攻擊能力。圖為2016年韓國民眾抗議美國部署薩德系統。（Getty Images）

2018年10月，特朗普政府宣布單方面退出與前蘇聯於1987年簽訂的《中程核導彈條約》（下稱《條約》），使美國自此可以在歐洲和亞洲地區部署坐陸式中程導彈，向俄羅斯和中國釋出更大核威懾力。

2019年7月，特朗普政府批評中國在南海人工島發射導彈。今年8月，美軍從加州成功試射一枚「民兵3型」洲際彈道導彈，導彈飛行6,759公里後，抵達太平洋馬紹爾群島。

與此同時，美國稱美俄已在核武管制議題上有進展，期望中國也加入磋商。但北京立即反駁，指其「三邊軍控談判」言論有違國際核裁軍共識。

2018年10月，特朗普政府宣布單方面退出與前蘇聯於1987年簽訂的《中程核導彈條約》。（資料圖片／美聯社）

視北京為核戰略對手

筆者認為，美國其實一直想透過不同的手段，去維持中美「核戰略不對稱關係」（asymmetrical nuclear strategic relations）。這種戰略謀劃源於結構性現實主義，主要有幾個方面，詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文刊載於第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《聲稱中國核威懾力增加 美國對華核戰略或「軟硬兼施」》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

242期《香港01》周報精選內容：

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