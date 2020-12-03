從頭香港開埠之初，居民都是自耕自足，在上世紀六、七十年代，去新界旅行可見稻田處處，當中更有不少漁塘、菜田及瓜棚。隨着工商業發展，現時全港僅餘700公頃的活躍農地，只足夠供應本地約2%的蔬菜。

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根據1986年香港布政司署經濟科資料，當時香港擁有500萬人口，種植蔬菜佔全港食用量的三分之一、飼養家禽佔四成多、活豬佔兩成、淡水魚佔一成多，多年來維持相近的生產量。當年港府沿用戰時的「食物政策」，資助本土農業，以防颱風、戰爭或災害引致外來運輸中斷而導致糧食不足。

2010年11月至2011年3月時，政府強收菜園村土地。（資料圖片）

至2000年，香港有5,680公頃土地被規劃作農地，其中活躍農地約1,430公頃；時至今日，活躍農地僅餘700公頃，新市鎮發展、道路網絡擴充，農地面積不斷縮小。

若然棄耕的農地得以復耕，本地蔬菜可以成為香港食物供應鏈的一道防線。可惜香港以經濟發展為先，大量荒廢農地變成貨櫃場或工業用途的棕地。回歸以後，因爆發口蹄症及禽流感，政府對飼養禽畜的管制日益嚴格，愈來愈依賴入口，並減少對本土農牧業的資助，地產商乘時收購大量農地，甚至出現先荒廢作棕地、再等候發展的情況。

社會不重視農業，一直相信工商業創造香港的經濟奇蹟，直至2009年出現保衛菜園村及反對新界東北迫遷等運動，啟迪了年輕一代關注本土農業發展。

曾幾何時，香港也有自己的在地農產名物。（資料圖片／余俊亮攝）

在地農產名物逐漸消失

也許新一代不知道，香港從前也有許多著名的農產品。元朗、流浮山、西貢等都是盛產這些農產品的地方，有些更會出口至外國，詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文刊載於第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《往昔輝煌 本土特產細說從頭》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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