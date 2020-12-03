在疫情下，無戲可演的戲劇人梁祖堯談及近況，曾笑稱自己是「全職農夫」，一個星期有六日落田，「傳說元朗是種絲苗米，但這兩代已經沒有機會吃到，所以我試試種米，剛剛開始插秧。先前人人搶食物，其實香港好多荒地可以用來種植，近來各行各業蕭條，但香港農業卻是前所未有的熱鬧。」

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從西鐵線錦上路站步行到錦田大江埔村的「歐羅有機農場」，需時約半小時。這天艷陽高照，在田間行走，感受到天氣相當炎熱。身穿恤衫、西褲，腳踏水鞋的農場負責人黃如榮（Wing）走來，身旁是去年才從大學地理系畢業、剛投身農業的Kelly。

兩人都曬得一身黝黑，手捧着剛剛從田中收割的蔬菜，熱情地介紹農作物：這邊種的是生菜、那邊種的是甘蔗，這邊有粟米田，紅噹噹的是洛神花田，還有少見的蘿蔔苗、花生根、蕉蕾、狗肝菜、艾草、蝶豆花、天堂果……陣陣青草氣息撲鼻，當中混雜着堆肥的異樣氣味。

Wing（右）希望將有機農場傳承給跟自己學習務農的Kelly（左）。（歐羅有機農場提供）

Wing以前是音響公司的總經理，現在是埋首農務的農夫，他笑說：「在香港銷售有機菜，不能只靠農墟。過去的工作經驗及商業知識令我明白，首先要解決銷售渠道的問題。所以，我們從2010年開始設計網購專頁，這兩年就改為推廣App訂購，客戶可直接揀選有機菜，若然缺貨，系統也可以自動補上其他新鮮蔬菜。」

身邊的Kelly補充：「我們未來的目標想推動『歐羅有機共同體』，集合社區資源以發展農業。這條村有很多農場，我們已建立穩健的銷售平台、派菜系統，可以與大家共享，一起共用資源，令每個農場都可減輕負擔，大家合力一齊做，可以做得更加好。」

疫情下城市人關注食物供應及進口食物的安全問題，本土農業也成為更多人留意的話題。 Wing在有機農場一邊吃着鮮摘下來的超甜粟米，一邊談到疫情期間有機菜生意大幅增長，訂單比疫情以前多了五倍。

歐羅有機農場的目標是建立「歐羅有機共同體」，集合社區資源以發展本土農業。（陳嘉元攝）

Wing指出，「大家不敢出街，於是訂購送上門的有機菜，當然也因為大家認為本地農產品比較安全及健康。我們在這十年間建立了聲譽，客戶都知道我們種植的蔬菜品質不錯。疫下最大問題是，我們靠家人和義工派菜，唯有大家穿上充足的保護衣物送貨。」

身邊的Kelly埋怨說：「他真的十分瘋狂，在疫情最嚴重時，有些客戶居於確診的大廈，他寧可自己去送菜，還開玩笑說準備了為香港農業犧牲！當然，這個大家都愛網購有機食品的時機，若不好好把握，就會白白浪費了。」

香港的城市規劃一直忽視農耕土地，Wing與Kelly也談起耕作時的苦與樂，詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《返璞歸真 都市農夫要自力更生》，網上標題為編輯重擬。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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