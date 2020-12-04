「每個時代都需要屬於他們自己的形式，一個新世界。」曾任德國包浩斯學校校長的瑞士籍建築師漢斯．邁耶（Hannes Meyer）說。這次新冠肺炎疫情，提醒了我們生活中的各種需要—那是在這個時代裏被忽略的、被按下不表的需要。 因着傳染病人傳人的特質，人的行為和活動模式跟日常不再相同。人們對社交距離和空間設計有了新的領悟和感受，並由此𧗠生出對價值觀、生活方式乃至文化習性的重塑。 我們開始詢問和計量，需要怎樣的家、工作間，以及公共空間？建築師們為新的社會形態作出相應的新方向和方案，影響未來的建築概念。

家居空間：流動的心靈小屋，隱蔽的靜思角落

新冠疫情令全球的上班族開展了「在家工作」（Work from Home）模式。有科學家和商業管理專業人士皆預測，在疫情過後，這種模式將會持續，變成都市人的工作常態。

除了工作和起居混合，未來的住宅設計將加上一個核心：長遠對應居住者的精神健康，以及減低病菌侵擾的設計策略。

英國建築師、設計顧問和作家Michelle Ogundehin指出，當開放式住宅能夠增進家人或同屋住戶之間的溝通和能見度，躲藏靜思的角落不再受重視，私隱也被削弱。這其實本是人的基本需要，Ogundehin認為，未來可參考無特定家具、多用途、以活動趟門靈活開闢私人空間的日式住宅。她指，未來單位未必需要變為完全的分房式，然而，「退修的空間」（retreat space）將會是家居設計的關鍵。「這對新世紀的精神健康至為重要，尤其是久而未退的疫情，令家人二十四小時共處。」

工作空間：融合科技和自然，混合玩樂和工作

經歷了全面的自我隔離和遙距家居工作，當都市人返回辦公室，將會對「工作間」有嶄新的認識和需要。

這次疫情令我們重新發現工作和娛樂完全分家、每天到公司上班，不一定是最有效率的工作方式。而且，對打工族來說，這種割裂是否最接近都市人的考量和需要、最能保持精神健康？

辦公室空間的另一個發展方向是，高科技與天然合一—高科技既加速全面自動化、增加無觸式的設備，以減少病菌傳播；同時，跟自然接合、加強空氣流動、增加綠化區，亦可節省能源。

在家居例子上，芬蘭建築團隊Studio Puisto在疫情期間為家具品牌Made by Choice設計了名為「Space of Mind」的小屋。那是拆件可攜、木製、裝嵌式的「櫃子」（compact cabin），是一個輕巧而堅固、容易運輸、旨在「可以在任何地方建造的屋子」。辦公室則有土耳其建築團隊Salon Alper Derinbogaz則把伊斯坦堡伊爾迪兹科技大學（Yıldız Technical University）的辦公大樓建成一層樓高的雲狀橫向建築。有關這兩個建築的改造詳情，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《疫下迸發新創意 建築師玩轉空間》，網上標題為編輯重擬。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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