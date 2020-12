《失控的群體思維》(The Power of Others: Peer Pressure, Groupthink, and How the People Around Us Shape Everything We Do)透過心理學分析,去闡述我們如何因此失去自主能力乃至自我。作者麥可.龐德(Michael Bond)曾於阿拉伯之春期間擔任英國皇家學會(The Royal Society)有關心理學及人類行為的首席研究員。本書最大特點,乃將當下社會事件,以及作者親身訪談,與許多心理實驗及理論融會貫通;其中一些心理學知識大家或已聽過,卻未曾想過可解釋甚至預示今日的群眾行為,包括恐怖襲擊等異於常人、難以理解的行徑。