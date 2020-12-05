《失控的群體思維》（The Power of Others: Peer Pressure, Groupthink, and How the People Around Us Shape Everything We Do）透過心理學分析，去闡述我們如何因此失去自主能力乃至自我。作者麥可．龐德（Michael Bond）曾於阿拉伯之春期間擔任英國皇家學會（The Royal Society）有關心理學及人類行為的首席研究員。本書最大特點，乃將當下社會事件，以及作者親身訪談，與許多心理實驗及理論融會貫通；其中一些心理學知識大家或已聽過，卻未曾想過可解釋甚至預示今日的群眾行為，包括恐怖襲擊等異於常人、難以理解的行徑。

模仿是靈長類動物的天性，書中引用許多實驗證明，這是人類社會行為無可避免的結果，一切都是下意識、不由自主的。顯例莫如電影：要令觀眾驚恐，首先主角要表現很驚恐；要令觀眾哭，首先主角要哭得很厲害。這亦解釋了，為何主題樂園內氣氛愉快，遊人自然就會愉快，同一情況也見諸播「洗腦歌」的日式超市，以及鼓勵笑臉迎人的快餐店等。

模仿是靈長類動物的天性，是人類社會行為無可避免的結果，一切都是不由自主的，這就解釋了為何主題樂園內氣氛愉快，遊人自然就會愉快。（黃寶瑩攝）

研究還指，情感可由生理反應決定，例如常常笑臉迎人，本身也自然會開心起來，即不僅因開心而笑，亦可「倒果為因」透過擠笑來製造開心。基於相關「體現認知」，有利用肉毒桿菌（例如注射Botox）減少皺紋的受試者，對比手術前即肌肉僵化前，她們在閱讀句子時，傷心或憤怒等反應都相對變慢。綜上可見，當你置身群眾活動，周遭的人都情緒高漲，並一起高喊激烈口號時，無論一個人平時多麼冷靜，都容易變得頭腦發熱。古今中外的戰爭皆強調士氣，背後原理同出一轍。

為何有人居然進行自殺式恐襲？此乃當下心理學一大研究課題。書中引述一項涉逾400名恐怖份子的調查，發現情況跟前述一致，他們都是平凡不過的人，既無自殺傾向，更沒有精神病，且還廣泛涵蓋了貧者富者、老年青年等不同階層；促成他們自殺式恐襲的底因，乃有組織或理念在背後推動。作者親自走訪多個盛產恐怖份子的國度，發現社會對恐襲的褒獎非常普遍，例如滿街都見鼓勵殉道烈士的塗鴉，一旦有恐襲新聞，當地酒吧甚至會歡聲徹天。

為何有人居然進行自殺式恐襲？圖為蓋逹組織恐怖份子2001年9月11日劫持兩架客機撞向美國紐約世貿中心，畫面鎮懾全球。（美聯社）

作者形容，自殺式恐襲與一般的戰爭英雄是一體兩面，在相關地方物色「死士」，堪稱毫不費力。除了「人人皆可成為劊子手」，於此氛圍下也「人人皆可成為恐怖份子」；其中，高舉「集體主義文化」的地方，會比高舉「個人主義文化」的歐美容易出產恐怖份子，這亦是西方社會較難理解或應對恐襲的底因。在群體影響下，人人皆可忽然變成另一個人。如何避免淪為別人的扯線公仔？於心理學層面，強化內在抵抗力乃是一途。本書強調自小受正確社會價值觀及「道德勇氣」薰陶的重要性，尤其是父母愈強調關愛他人，孩子從人際關係中得到的安全感就愈大，繼而更易培養利他精神、拒絕作惡損人。

事實上，除了「人人皆可忽然作惡」，同樣地，「人人皆可忽然英雄」；書中引述數據指，史上曾拿英勇勳章之類的戰爭英雄，絕大多數畢生只拿一次，能夠兩度授勳者絕無僅有，而這批退伍軍人還有不少患上創傷後壓力症（PTSD），繼而害怕戰爭。作者整合資料發現，授勳的多是大家庭的長兄，又或是寡母下的孤兒，即在早期生活經歷已養成關懷他人的習慣。因此，他直言勇者本非與生俱來，而英雄行為亦多衝動為之。

群體效應亦有積極向善的一面……有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

《失控的群體思維》 副題：從同儕壓力到同溫層效應，人的一舉一動都逃不出「群性」 作者：麥可．龐德（Michael Bond） 譯者：林士棻 出版：方言文化（台北） 出版日期：2020年8月

李道 資深媒體人

上文節錄於第242期《香港01》周報（2020年11月30日）《《失控的群體思維》切勿低估外在影響力》，網上標題為編輯重擬。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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