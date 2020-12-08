自2017年起，本港一直接近全民就業水平，從不未雨綢繆，當失業潮來臨，自然措手不及。利用綜援系統去應付大規模失業，一來未能對症下藥，二來反映政府思維僵化。政府自上世紀六、七十年代起，對於保障失業人士一直態度消極，從未着手解決問題，面對經濟轉型及經濟危機的衝擊，自然難以抵擋。

香港並非首次出現失業潮，但政府一向冷處理。（資料圖片）

這並非香港首次蒙受經濟打擊而出現失業潮，上世紀七十年代，面對股市泡沫爆破及第一次石油危機，失業率一度上升至8%以上，失業人數逾20萬，當時港英政府以放寬公援（即「公共援助計劃」，綜援前身）資格來應對。

1995年，時任工聯會立法局議員陳婉嫻曾動議政府設立失業援助金，建議援助金額達工資中位數三分之一，資助期六個月，惟議案未獲通過。其後數年，亞洲金融風暴令經濟及失業問題惡化，在1997/1998年度，有18萬多宗綜援個案，其中因失業而申請的個案增幅顯著，有1.7萬宗，佔總個案數字9%，在五年間上升接近三倍。

民協亦曾向政府提出成立「失業過渡期經濟援助計劃」，又名「轉工補助金」，鑑於當時經濟衰退，失業自殺個案上升，民協建議以「非自願性的失業人士」為援助對象，每月發放約3,000元補助金，為期半年。民協認為，政府須提供實質援助，同時確保資源不被濫用，故建議政府可要求申請人的過去工作入息以每月15,000元為上限；持有兩年或以上工作記錄；證明最少三個月曾在勞工處登記尋找工作卻不獲取錄；或獲取錄後卻未能到職。為解燃眉之急，不應設家庭入息審查，可以基金形式向僱主集資，而非由政府每年注資。當時，衞生福利局官員在立法會上明言，綜援機制會納入失業人士當作有需要接受幫助的人，而非分開以失業救濟金形式來處理，種種建議自然無疾而終。

早有政黨提出有期限的失業援助金，惟政府未有接納。（資料圖片／陳浠文攝）

當年經濟結構轉型令失業問題雪上加霜，可政府只着眼於為失業人士提供職業訓練及再培訓服務，視之為解決失業問題及減輕社會負擔的良方，故當時只承諾設立一個新的就業輔導中心，落實職業訓練局及僱員再培訓計劃報告書的建議；更因綜援個案數目及相關開支增加，而以改善綜援金的計算方法為施政重點，從而鼓勵失業人士及早重投勞動巿場。事過境遷，無論香港陷入結構性還是周期性失業的泥潭，政府的思路都未曾改變。政府不推行失業援助，主要是擔心有關福利會對就業造成負面影響，亦會帶來長遠的財政負擔，但提供培訓、倚靠安全網真的可以解決勞工所面對的失業及生活問題嗎？答案呼之欲出。

上文刊登於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《政府思維僵化 市民承受苦果》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

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