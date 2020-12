針對近來曝光的澳洲軍人於阿富汗殘害39位平民及兒童的新聞,中國外交部發言人趙立堅上周一(11月30日)在Twitter上發布一則推文:「震驚於澳洲士兵謀殺阿富汗平民和囚犯。我們強烈譴責此類行為,並呼籲追究其責任」,並附上了一張設計圖片,描繪一名澳洲士兵用刀抵着一名兒童的喉嚨,旁邊還配有文字「不要害怕,我們正給你們帶來和平」(Don't be afraid, we are coming to bring you peace!)。這張設計圖片隨即引起澳洲政府的不滿,而北京的「強硬反擊」也再次引發人們對於中國外交「戰狼化」的關注和討論。