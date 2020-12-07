針對近來曝光的澳洲軍人於阿富汗殘害39位平民及兒童的新聞，中國外交部發言人趙立堅上周一（11月30日）在Twitter上發布一則推文：「震驚於澳洲士兵謀殺阿富汗平民和囚犯。我們強烈譴責此類行為，並呼籲追究其責任」，並附上了一張設計圖片，描繪一名澳洲士兵用刀抵着一名兒童的喉嚨，旁邊還配有文字「不要害怕，我們正給你們帶來和平」（Don't be afraid, we are coming to bring you peace!）。這張設計圖片隨即引起澳洲政府的不滿，而北京的「強硬反擊」也再次引發人們對於中國外交「戰狼化」的關注和討論。

澳洲新南威爾斯州最高上訴法院法官兼少將布里列頓（Paul Brereton）11月19日發布一份有關戰爭罪的深度報告，報告中提及澳洲士兵將平民割喉等內容，目的僅僅是為了讓士兵體驗「染血」（blooding）、適應殺戮的感覺。澳洲國防軍司令坎貝爾（Angus Campbell）承認並為此道歉。

上述報告顯示，澳洲特種部隊軍人曾在阿富汗戰爭期間非法殺害39名當地囚犯、農夫和其他平民，大部份人被殺時都是戰俘，受到國際法保護。報告裏的細節觸目驚心：有一次，被指控同情塔利班的兩名14歲男孩被割喉，屍體被裝進袋子扔進附近的河裏。趙立堅上周一發布的配圖，就是基於上述事實的藝術化體現。

趙立堅這則推文很快引發了澳洲方面的不滿。（資料圖片）

美中不全：趙立堅的策略失誤

這則推文很快引發了澳洲方面的不滿。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）第一時間召開新聞發布會，稱趙立堅該推文的配圖「令人反感」（repugnant），且是「偽造的」，這種行為「令人震驚」，所有澳洲人、澳洲士兵都被「深深冒犯」（deeply offensive）。他還要求北京道歉，並呼籲Twitter刪除有關內容。澳洲甚至就此事召見中國駐澳大使，並通過駐華大使向中國政府抗議。

但隨着北京的強硬反擊—趙立堅不僅沒有刪除推文，更將上述推文置頂；中國外交部另一發言人華春瑩針對此事強硬質問澳洲政府，以及聲援澳洲、發聲質問中國的其他國家，是否支持澳洲士兵殘殺平民的暴行。上周二（12月1日），莫里森態度發生轉變，他告誡政府同僚，不要進一步放大該事件。

與此同時，Twitter拒絕刪除趙立堅所發的貼圖，並解釋說，已經將該推文標識為內容敏感，並指相關政治新聞的評論及政府官方帳號發布的威脅性外交聲明，一般並不違反Twitter規定。

中國外交部發言人趙立堅被外界視為北京「戰狼外交」的代表人物之一。（中國外交部官網）

開宗明義，趙立堅作為中國外交部發言人，當他的帳號被Twitter標註為「中國政府帳號」時，他所代表的就不僅僅是個人的看法，發文時需要慎之又慎，理應表現出中國外交官一貫的嚴謹和專業性。趙立堅的推文道出了事實，刺痛了澳洲某些人「自我認知良好」的玻璃心，但這大可通過選用一張漫畫乃至新聞圖片來實現，而非用那張由北京「戰狼畫家」烏合麒麟創作的設計圖片。這讓澳洲方面尋得了「反攻」的理由，避重就輕地將設計圖片稱為「假圖片」，使得本就偏袒澳洲、低調報道澳軍罪行的西方輿論，進一步從澳軍罪行轉而聚焦於中澳關係。這是趙立堅該操作的策略失誤。說到底，趙立堅該推文顯然是刻意為之，其目的為何，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文刊登於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《一張配圖引發中澳輿論戰 中國有其必須承載的「雙標」》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】借鑑拜登 反思香港 動資本主義進步到「底」

拜登公布經濟團隊 勞工回到政策重心

失業潮重臨 耽於綜援政策難以回應社會訴求

拒修《防止賄賂條例》 豈容特首繼續「無王管」？

採購新冠疫苗慢十萬拍 港府抗疫跌入平行時空

一張配圖引發中澳輿論戰 中國有其必須承載的「雙標」

缺乏關注 保障欠奉 就業不足人士陷水深火熱中

「將布達佩斯帶到華沙」 波匈兩國再挑戰歐洲統合模式

一個人帶火一座城 藏族男孩何以紅到日韓？