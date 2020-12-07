資本主義龍頭、自由主義堡壘、貧富極懸殊、收入不平等、經濟撕裂造成政治撕裂、極端民粹犧牲社會公義⋯⋯這系列關鍵詞，既令人聯想起美國，也令人聯想到香港，因為後者不時對標前者的發展模式，同樣創造了盛極一時的經濟繁榮，也同樣陷入了江河日下的經濟困境。不過，有別於香港的是，美國候任總統拜登的上場，可能為早已腐敗扭曲的資本主義帶來些許改變，起碼從他早前（12月1日）公布的經濟團隊成員來看，除了深受市場和企業歡迎的傳統精英，更加傾重專研勞工政策和經濟不公的進步學者，似乎銳意利用一套中間偏左的施政綱領，以夯實勞動和中產階級的基礎，藉此修補兩極分化。反觀同樣水深火熱的香港，仍在糾纏「變與不變」，未有打算改革資本主義以維護公平正義，令社會底層共享經濟成果。

特區政府未有打算改革資本主義以維護公平正義，令人人共享經濟成果。（資料圖片／張浩維攝）

是時候解決結構性不平等

「這個團隊將在這場經濟危機期間立即為美國人民拯救經濟，幫助我們把經濟重建得比以往任何時候都更好。」拜登介紹經濟團隊時強調，將以「減少收入不平等」作為政策制定的重心，因為「是時候解決經濟中的結構性不平等問題」，「確保每個美國人都能得到公平的工作回報和平等的致富機會，確保我們的企業能夠欣欣向榮，在競爭中戰勝世界其他國家。」

這支被拜登委以重任的團隊，除了創下女性當政及有色人種組閣的多項先例，同樣令人眼前一亮的是，他們眼中的「經濟問題」終於不再局限於資本和股票市場，即不再主力為資本家累積財富，而是開始強調勞動價值、分配正義、收入平等。

獲提名出任財政部長的美國聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen），本來就是專攻「勞動經濟學」的重量級經濟學家，於2014至2018年出任聯儲局主席期間，便非常關注聯儲局政策對工人造成的影響，而美國通脹率也被控制在2%的理想水平附近，失業率更降至4.4%的十六年新低。

至於白宮經濟顧問委員會，將由普林斯頓大學公共及國際事務學院院長勞斯（Cecilia Rouse）執掌，她除透過實證研究勞工被剝削的經濟現象，更曾發表「高學費負擔會阻礙低收入學生報讀大學」的報告。委員會另有兩名和勞斯一樣被譽為「進步學者」的經濟學家—曾於2013年出版《回到全民就業：對勞動者更佳的交易》一書的伯恩斯坦（Jared Bernstein），在美國經濟正處緩慢復蘇、失業率徘徊在7%之際，就呼籲當局摒棄以為全民就業必然導致通脹加速的傳統理論，積極推動全民就業；在2019年出書反駁「財富分配不均是經濟活力的代價」論述的布希（Heather Boushey），則強調分配不均限制人力發展、阻礙機會平等，造成公共投資不足、弱化整個經濟需求。

專攻勞工經濟的美聯儲前主席耶倫即將出任美國財政部長。（美聯社）

如何改革資本主義是選舉主軸

當然，美國結構性金權政治問題複雜，拜登的中左政策能否因為幾位學者的加盟而順利落實，仍屬未知之數，但這個微妙的安排和論述的變化，已令即將登場的「拜登經濟學」多少有了些看頭，有論者甚至寄望他對資本主義的改革，有望延續民眾對資本主義的支持，例如英國《金融時報》早於10月下旬便以此為題發表社評，《經濟學人》更早於10月初便撰寫封面報道。

為什麼美國經濟改革備受矚目？事實上，若非「經濟撕裂」幾乎演變成「政治撕裂」，「如何改革資本主義」本來就是美國近年政治選舉的一大主軸。

從人類社會發展歷史而論，資本主義的確是人類進入現代社會的功臣，能夠極速放大源於生存和自利的動能，激發經濟潛能；但它同時存在頗為致命的結構缺陷，尤其是主張放任市場、自由貿易、資本不受限制流動的新自由資本主義自四十年前被提倡並獲依賴，更易令這種生存和自利的動能走向偏鋒，使社會關係失去應有的「人與人屬性」，異化為純粹利益關係的「物與物屬性」，從而扭曲經濟發展是為人民打造美好生活的本質，導致出於利益爭奪而發生的社會衝突漸漸成為常態。

當資本主義被放任甚至扭曲到一定程度，就像美國一樣，雖是世界強國、富裕社會，但很多公民依然十分貧窮，而且無法享有基本保障。

美國表面風光，但國債如山，大部份中產都未能過上真正的中產生活。（新華社）

「政治撕裂」源於「經濟撕裂」

不少研究和分析均指出，美國當下的「政治撕裂」，其實源於新自由資本主義所造成的「經濟撕裂」，而且早在列根（Ronald Reagan）任內就埋下禍根——他的漂亮演講成功征服美國人民，主張「滴漏效應」的經濟政策也促使一段時間的經濟增長；但在執政後期，赤字大增、貧富分化、儲蓄貸款協會崩潰、工業企業大走下坡、高失業率接踵而至，時任聯儲局主席格林斯潘（Alan Greenspan）因而開啟持續將公共債務貨幣化的魯莽手段，令聯邦債務從3萬億美元飆升至今天的27萬億美元。

更可怕的是，當美國債務如山、國民負擔被推向無底深淵，金融化與財技化的盛行已令華爾街徹底變成危險賭場，但真正支撐經濟增長和提升生產效率的投資卻嚴重匱乏，導致愈來愈多家庭入不敷支，例如當地有多達八成家庭根本無法建立未雨綢繆的儲蓄。

「貧者愈貧，富者愈富」的富豪結構因而日漸穩固，《福布斯》2015年底公布的研究顯示，富豪榜前400名上榜人物所擁有的財富，高於整個美國中下階層所擁有財富的總和；美國經濟政策研究所的報告更顯示，美國白人與黑人和拉丁美裔之間的差距更大，前者分別是後兩者的22倍和15倍。

可以說，貧富和種族差異早已植根美國社會，只是以往都被政經手段壓抑下來，但至近年面對全球化浪潮，舊有產業被轉移出去，新興產業未曾及時形成，導致製造業急劇衰退——例如製造業就業人口由1980年的2000萬個急劇下降至去年的1200萬個，令大量中產失業，原有的富裕生活逐漸無以為繼，社會情緒難免被激化，使得原本得以約束民主及共和兩黨不可走向太左或太右的「共識政治」開始瓦解，走向民粹，造就「特朗普主義」的崛起。

特朗普把美國衰落的問題歸咎中國輸入產品或低工資移民，卻未有正視金權政治的結構性困局。（美聯社）

「財富再分配」並非洪水猛獸

有別於20世紀80年代未美國社經帶來巨大變化的「列根主義」，「特朗普主義」與政府角色、產業政策、財政理念等主張完全無關，而是一種毫無治理內涵又嘩眾取寵的執政風格、以及用「我們VS他們」的態度面對社會問題的對立思維。

結果，四年過去，美國不但沒法走出中產衰落的困境，勞工階層也愈見艱辛，但資本市場和財團巨富卻從未停止膨脹。哈佛大學甘迺迪政府學院經濟政策實踐教授Jason Furman於2018年發表的論文顯示，在1948至1973年間，美國實際家庭收入中位數每年增長3%，照理說未來美國家庭當中子女收入必然高過父母；然而，自1973年以來，有關增長比率已經減少至0.4%，至今竟有28%子女的收入低於自己的父母。

與之相反的是，完全開放的金融市場就像惡性腫瘤一樣擴散，令不少優質的人力紛紛投放精力和資源從事那些不事生產的投機活動，以賺取最大利益。紐約大學金融學教授Thomas Philippon等學者估算，透過「尋租」（rent-seeking，是透過壟斷社會資源和地位從而獲得利潤的非生產性尋利活動），金融專業人士與私營機構其他領域從業者之間的薪資差距達30%至50%。此外，由於管理層薪酬與公司股價掛鈎，直接鼓勵管理層透過操縱收益或借錢回購股票等手段提高股價，但實際上並沒為公司增加價值。

按理說，由於貧富懸殊極其嚴重，若要挽救中產衰落，最好就是透過「一次分配」建立更符合公平正義的按勞獲酬制度，從而增加民眾收入，再透過「二次分配」調動社會資源，包括房屋、教育、醫療、社會福利等等，減輕負擔、提升品質；可惜，由於美國迷信資本主義和放任經濟，向來把「財富再分配」視為等同「社會主義」的「洪水猛獸」，並沒有着手改革。

再者，當地政客大都習慣把美國自身問題歸咎於中國輸入產品或低工資移民，即把本地的不平等加劇和生產率增長放緩扭曲成外國造成的問題，例如連任失敗的特朗普便是「諉過他國」的佼佼者——但無論他任內如何強調「美國優先」，都沒有正視美國根本的結構性困局，甚至企圖透過發動貿易戰、貨幣戰、債務戰及移民戰扭轉劣勢，結果卻令美國與全世界交惡、導致美元信用嚴重透支、債務負擔瀕臨崩盤、一度陷入勞工荒。

香港和美國一樣，貧富懸殊問題愈趨嚴重。（資料圖片／歐嘉樂攝）

修正自由走向「進步資本主義」

這或多或少讓人聯想起香港，同樣高舉「例外主義」，自視高人一等，漸漸不思進取，無法與時俱進；同樣迷失於「資本主義」，放任市場扭曲，無視中產萎縮，漠視貧富懸殊；同樣面對「民粹主義」，深陷「否決政治」，社會二元對立，裂痕無從癒合。

和美國一樣，香港的資本主義也是世界上最腐敗和最扭曲的資本主義，至今仍沒改變「血汗工廠」的本質，令深層矛盾和結構問題根深柢固——

由港英殖民政府形成的「官商共治」格局，導致資源分配長期傾向既得利益；直到回歸之後，被「AO黨」（政務官員）主導的特區政府仍然囿於自由放任的經濟教條，以及對資本主義發展規律的錯誤認識，向來無法客觀地批評放任無為的施政舉措，更不敢重新定義政府的經濟角色和積極作用，既未能大舉制訂推動經濟轉型的產業政策，也未能秉承分配正義，與普羅大眾共享發展成果，令經濟結構固化、產業發展單一、欠缺新增動力、向上流動停滯、貧富懸殊嚴重，使得普羅大眾焦慮不安。問題是，即使經過1997年金融風暴和2008年金融海嘯，就算香港經濟明顯惡化、資產泡沫日漸突顯、生活品質急速下降、資源衝突愈發緊張、市民怨氣不斷累積，甚至藉由政治問題持續爆發，但一眾精英仍然無視香港危機，反而繼續迷信「滴漏效應」，鞏固原教旨式的資本主義。

諾貝爾經濟學得主、世界銀行前首席經濟學家、哥倫比亞大學教授斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）今年出版《美國真相：民眾、政府和市場勢力的失衡與再平衡》一書，指出美國近四十年的新自由主義實驗失敗了，未來應該走向「進步資本主義」。他就此提出兩大修正處方：首先，政府應該積極制定監管和投資政策，同時防止壟斷、提升效率、保障社會分配的公平性；其次，政府必須思考如何令大多數人過上真正的中產階級生活，不能令住屋、教育、醫療、勞工福利，以及退休保障變成愈來愈遙不可及的空想，當市場不能滿足人民需求時，政府必須作出有效干預，方能拓展更多工具，提升人民生活水平。他深信，「進步資本主義」可令人民共享繁榮，因為它不靠不平等的資源分配或剝削，而是基於市場、政府和公民社會之間的良性協同，令社會底層也能共享公平正義。

上文刊登於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《借鑑拜登 反思香港 推動資本主義進步到「底」》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】借鑑拜登 反思香港 動資本主義進步到「底」

拜登公布經濟團隊 勞工回到政策重心

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