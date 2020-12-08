拜登上任後面臨的首要挑戰就是刺激經濟。雖然共和、民主兩黨在他正式上任之前可能出於現實考慮，將先行通過金額較低的新一輪紓困法案，可是拜登早已明言，這只是「首期」，要真的振奮經濟，無論短期抑或長期都需要更進一步的財政政策介入。

如果民主黨新政府能「旗開得勝」，這將是意義重大的「開門紅」；但若最後遂了共和黨心意，只得到瘦身版紓困方案，拜登政府的「勢」將大受打擊。如果拜登新政府無法以實質政績壓下共和黨的民粹傾向，共和黨更有可能在2022年中期選舉時「強勢回歸」，完全掌握國會，使白宮徹底淪為「跛腳鴨」。在拜登上台前後的這一場紓困方案之爭，將是拜登的第一場戰役，也（不幸地）可能成為最後一場戰役。

3月27日，特朗普簽署2萬億美元經濟刺激法案。（美聯社）

美國國會自3月通過了一系列總數高達3萬億美元的紓困方案後，未能再就該議題達成一致，民主黨近來咬定2.2萬億美元的大型方案，而共和黨領袖只願出價5,000億美元。由於紓困項目將在本月陸續到期，一旦兩黨仍然無法打破僵局，多達1,400萬美國人將在聖誕假期失去主要收入來源，拖累本已出現疲態的經濟復蘇。

聖誕前小紓困難足以救市

時間緊迫，兩黨終於開始行動。在上周二（12月1日），兩黨溫和派議員率先自行出了折衷版本的紓困方案，共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）、共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）及民主黨參議員沃納（Mark Warner）等推出了一項總額9,080億美元的跨黨派方案，這項方案將幫助失業人士撐到明年3月底，且為財政緊絀的各州政府、需要防疫設備的中小企業、疫苗分發計劃雪中送炭，但不包括全民派1,200美元支票。

對於溫和派的主張，兩黨領導層初時反應混亂。不過，在早前堅持要有全面方案的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等民主黨領袖決定放下身段，以低於他們原要求金額一半的跨黨派方案為談判開展的基礎後，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在上周四（12月3日）也稱民主黨正走向「正確的方向」，並於同日與佩洛西通了電話。

如果紓困方案與開支法案最終不能及時通過，拜登甫上台就要面對經濟爛攤子。（美聯社）

同一天，特朗普也表示「我想它發生」，似乎去除了外界對於他只會留下經濟爛攤子而拒絕簽署法案的疑慮；另一方面，拜登也重申了先救市、待他上台後再推財政政策的主張。

如果法案最終不能及時通過，拜登甫上台就要面對經濟爛攤子。而拜登新政府馬上要面對什麼考驗？有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《挽救經濟成第一戰場 或決定拜登政府成敗》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

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