「我們不要忘記是誰建成這個國家的：勞動階級與中產階級建成了這個國家，而工會則築成中產階級。」美國候任總統拜登上周二（12月1日）公布包括財政部長在內的經濟團隊六位主要成員名單，聲言要以重建對所有美國人都有益的新經濟為目標。在疫下失業率高企、經濟復蘇停滯之時，拜登將創造就業訂為其經濟政策重心，指出一份工作不只是一張支薪支票，更是一份尊重、一個在社群之中的位置。他對勞工價值的重視從其任命人選中顯而易見：從財長到白宮經濟顧問委員會三個要職，受命者全都是研究勞工經濟的專家。

首先，對未來救市方案與疫後重建經濟極其重要的財長一職，將由美國聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）擔任。若得參議院確認任命，她將成為美國財政部成立二百三十一年以來首位女財長，亦將是首位曾先後掌管白宮經濟顧問委員會、聯儲局和財政部三大聯邦經濟決策機關的人。

專攻勞工經濟的美聯儲前主席耶倫即將出任美國財政部長。（美聯社）

學者團隊集中勞工經濟

耶倫在撰寫博士論文時，已研究經濟非均衡狀況下的就業問題。獲任命之時，耶倫重提自己在當時尚是勞工階層地區的紐約布魯克林（Brooklyn）長大的經歷，指「勞動的價值從沒有離開過自己」，而且正因為「失業對人、對家庭、對社會的損害」使她決定成為一位經濟學家。耶倫從來沒有進入金融界，一生以學術和公共政策為志業。擔任聯儲局主席期間，耶倫更為壓低失業而拒絕過早加息，惹來共和黨人非議。

至於對白宮經濟政策路向影響甚大的白宮經濟顧問委員會，將由普林斯頓大學公共及國際事務學院院長勞斯（Cecilia Rouse）主持，而此主席一職也將重新加入內閣級別。如果任命獲得確認，勞斯將成為首位主持此委員會的非裔美國人。而委員會另外兩位不必經參議院確認任命的成員則包括：被拜登形容為「朋友」和「與我最親近的經濟顧問之一」的奧巴馬時代前副總統經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein），以及曾在2016年希拉里競選團隊任職、活躍於進步派智庫的經濟學家布希（Heather Boushey）。

這三位白宮經濟智囊也是研究就業、財富分配不均等議題的專家。他們會如何運用自己的專業知識帶領美國經濟走出困局？請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《拜登公布經濟團隊 勞工回到政策重心》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】借鑑拜登 反思香港 動資本主義進步到「底」

拜登公布經濟團隊 勞工回到政策重心

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