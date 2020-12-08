或許是受到三峽水電項目大獲成功的鼓舞，中國政府對西藏最重要跨國河流雅魯藏布江（印度稱布拉馬普特拉河）的水利開發決心變得進取。11月26日，中國一家國有電力公司負責人透露，未來五至十五年內，中國將實施「雅魯藏布江下游水電開發計劃」。儘管中國官方回應稱目前還處於前期規劃和論證階段，但這一舉動已強烈地刺激了印度。

過去一、二十年，北京的開發計劃遭到新德里的密切關注，而在雙方因邊界爭端而持續發生對峙甚至流血衝突的背景下，印度對中國在雅魯藏布江上的動作愈發敏感。就在中方宣布該計劃後，印度聯邦水務部的一名官員隨即在上周二（12月1日）宣布，將在「下游」修建一座裝機10吉瓦的水壩，以抵消中國水電開發計劃的影響。但是，圍繞雅魯藏布江開發的「水戰」才剛剛開始……

中印近年均在雅魯藏布江流域進行大規模開發建設，圖為2020年6月20日，中鐵廣州工程局工人在位於西藏自治區加查縣的藏木特大橋工地進行合龍作業。（人民視覺）

流經印度和孟加拉

雅魯藏布江（藏語中為「搖籃」和「母親河」的意思）是發端於「世界水塔」—青藏高原的大河。根據公開資料，其發源於喜馬拉雅山北麓的杰馬央宗冰川，自西向東橫貫西藏南部人口最為集中的地區，於墨脫縣以北穿徹喜馬拉雅山，繞喜馬拉雅山脈最東端的南迦巴瓦峰南流，形成雅魯藏布大峽谷；雅魯藏布江流經米林縣，於巴昔卡村進入印度實際控制的藏南地區，然後轉入印度阿薩姆邦（Assam），當地人稱其為「布拉馬普特拉河」；流入孟加拉再改稱「賈木納河」，並於瓜倫多卡德與恒河相匯，最後注入孟加拉灣，形成世界上最大的恒河三角洲。

雅魯藏布江及其「下游」全程流經中國、印度、不丹和孟加拉，全長2,900公里，總流域面積712,035平方公里，四國分別佔流域面積的51.1%、34%、6.7%、8.2%。

但是，雅魯藏布江下游，尤其是「大拐彎」處一直是人迹罕至的區域，直到上世紀七十年代中國科學院進入該區域後，才得以實地接觸，但限於技術等原因，雅魯藏布江下游的價值仍未被關注。

雅魯藏布江下游，尤其是「大拐彎」處於早年一直是人迹罕至的區域。 （資料圖片）

「大拐彎」處蘊藏豐富水能

事實上，作為中國最落後的邊遠地區，西藏的電力匱乏問題一直存在。上世紀八十年代，中國政府啟動援藏計劃，其主要任務即是大規模的基礎設施建設。1989年底，西藏自治區水利局委託國家水利部在雅魯藏布江五大支流之一年楚河進行「滿拉水利樞紐工程」的可行性研究，這一位於日喀則地區的工程是西藏的第一座綜合性大型水利樞紐工程，後被列入1994年中共第三次西藏工作座談會「62項援藏工程」之一，並於同年開工建設，直到2001年才竣工，裝機容量達20兆瓦，多年平均發電量為0.61億千瓦時。

而雅魯藏布江幹流上的第一個水電規劃項目則是2015年全面運行的「藏木水電站」。該水電站位於西藏山南市加查縣拉綏鄉藏木村境內，屬於桑日至加查峽谷段規劃五級電站的第四級，電站總裝機容量51萬千瓦。

雅魯藏布江的水電實施計劃其實早在11月初中共十九屆五中全會有關「十四五規劃和2035年遠景目標」建議中就已出現，但當時似乎未引起印度的注意，直到晏志勇在11月底強調這一計劃已經列入「實施」步驟，才引起印度的激烈反應。

雅魯藏布江每年會發生兩次洪水，雨季來臨時很容易在下游造成水災，圖為2020年7月份印度阿薩姆邦莫里加翁地區雅魯藏布江沿岸遭到洪水淹沒。（資料圖片／美聯社）

上周二，印度聯邦水務部高官梅赫拉（T.S. Mehra）向媒體表示，「當前的需求是在『阿魯納恰爾邦』（即中國藏南地區）建造一座大壩，減輕中國大壩項目的不利影響⋯⋯政府最高層級正在考慮我們的提議。」

印度為什麼會隨即作出反應呢？事實上，作為雅魯藏布江最為重要的下游國家之一，印度一直對中國在雅魯藏布江的動作保持着密切關注。這不僅出於現實的利益考慮，更重要的在於雅魯藏布江潛在的戰略價值。詳情請閱讀《香港01》周報電子刊。

上文刊登於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《規模等於三個三峽電站 中國啟動雅魯藏布江開發計劃》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

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