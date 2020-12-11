一個四川甘孜州理塘縣的牧民男孩，一場傳播量逾50億次、十餘個省區市的媒體、文化旅遊官方微博都參與互動的網絡傳播事件……過去兩周，「甜野男孩」丁真火遍全國，堪稱年度文旅行業頂級流量明星，甚至在韓國和日本，也有節目關注到這個突然冒起的中國網紅。例如，日本朝日電視台以「因為太帥成為觀光大使、在社交網絡上人氣爆棚的19歲少年」為主題，報道丁真意外走紅的過程，並介紹他為家鄉帶來的經濟效益與宣傳效果。

在11月11日之前，虛齡20歲的丁真是一個生活在四川甘孜州理塘縣下則通村的普通藏族男孩，根據他自己的介紹，從小沒有接受過正規學校教育，用普通話交流亦見困難，去過最遠的地方就是所在的理塘縣縣城。他享受騎着自己心愛的小馬「珍珠」在草原上馳騁，最大的願望是賽馬比賽拿第一，當「賽馬王子」……

然而，就是這樣一位普通得不能再普通的草原孩子，因為一次意外「出鏡」而被億萬網民所知。11月11日，正在理塘縣下則通村採風的攝影師胡波應粉絲要求，拍攝一些尼瑪的照片—尼瑪是丁真的弟弟。但是，當天胡波到丁真的舅舅索朗勒伯家時，尼瑪去了縣城，胡波遇到前往舅舅家吃飯的丁真。於是，胡波為丁真拍攝了後來火爆網絡的七秒短片。

淳樸少年召喚對淨土的嚮往

正所謂有心栽花花不成，無心插柳柳成蔭。在為丁真拍攝短片之前，胡波從8月以來一直跟拍索朗勒伯，他是一位留着一頭長髮、典型康巴漢子形象的牧民。丁真的弟弟尼瑪在胡波的抖音帳號也俘獲了不少粉絲。正因11月11日的陰差陽錯，造就了丁真的爆紅。

這位外形酷似「大眼仔」莫少聰的藏區男孩在互聯網上走紅，令許多人訝異：丁真是誰？他有什麼背景？他的爆火就真的只是因為「長得好看」嗎？內地的網民及地方政府部門為何如此熱衷參與這場網絡「造星」運動？丁真到底代表了什麼？

丁真在網上快速走紅，連中國外交部發言人華春瑩也分享他的故事。（網上圖片）

在胡波發布的那則約七秒的短片中，臉龐瘦削、膚色黝黑的丁真穿着傳統的藏族服飾，戴着藏族特色的耳飾，笑意盈盈地向鏡頭走來。

丁真的皮膚在陽光的照射下透出高原地區被風吹皴了的粗糙感，但這絲毫不掩其清澈的眼眸與乾淨的笑容所帶來的美感。這種粗糲搭配其身後隱約可見的蔚藍天空與高聳雪山，產生了一種直抵人心的真實性衝擊。

上文刊載於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《一個人帶火一座城 藏族男孩何以紅到日韓？》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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