美國總統選舉結果大定，大多數人預料敗選的特朗普未必會退出政壇，畢竟從得票看，「特粉」人數不跌反升。Netflix新作《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），原著小說便被視為了解「特朗普現象」的必讀之作，透過細訴美國貧窮白人家庭的辛酸，來解構為何大量美國人成為「特粉」。可是，這齣幕前幕後均星光熠熠的大片卻「錯重點」，縱然有力在頒獎台上爭標，惟所爭獎項最多只是演員獎。

本作改編自耶魯大學法學院博士、出身自俄亥俄州貧窮小鎮的詹姆斯．大衛．凡斯（J. D. Vance）的回憶錄，觸及隔代貧窮、城鄉差異、全球化對美國勞動階層影響，以及原生家庭枷鎖等，社會意味不可謂不濃烈。該書2016年出版時，正值特朗普選舉工程進入白熱化階段，故乘勢兩度登上暢銷書榜首。

戲中的焦點在主角的母親和外祖母上，兩位女演員交出了高水準的演出。（《絕望者之歌》劇照）

時至今日，書中內容仍不過時，畢竟美國基層白人處境未因特朗普的四年執政而大為改善，是故電影遲至今年11月中、即新一屆大選結束後才在戲院公映，Netflix則於11月底上架，作品依然備受關注，甚至在上架首日便登上了點擊最多榜首。可惜，點擊雖多，嬲嬲亦多，網上網下的負評堪稱排山倒海。

本片最為人詬病之處，乃原著中那些宏大社會議題搬上銀幕後，卻僅獲蜻蜓點水式處理，重心反而落在家庭刻劃方面，令一齣社會片變為倫理片，甚而彷彿只為將兩位主角推上頒獎禮。

+ 2 + 2 + 2

事實上，戲中焦點不在小說作者兼主人翁凡斯（成年版Gabriel Basso飾，童年版Owen Asztalos飾），跟宣傳劇照一樣，電影主角反而是書中兩位「配角」，即母親Bev（Amy Adams飾）及外祖母Mamaw（Glenn Close飾）。份屬「女神級」的前者刻意「醜化」自己，除增肥外，還弄出一臉「殘樣」，突出中老年的潦倒相，演活沉淪毒海的單親媽媽；後者亦放下優雅形象，化身形象火爆的「鄉下婆」，與《仁妻》時的演出判若兩人。兩位曾獲奧斯卡提名的實力派女星，在本片使盡渾身解數，甚有衝擊頒獎禮的意圖，最終亦交出了高水準的演出，她們如若再獲提名甚至獲獎，並不令人意外。然而，此乃電影唯一可取之處……更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《《絕望者之歌》耶魯博士回憶錄反映美國貧困問題》。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

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