一句話：「成都人，真懂生活！」用香港俗語，就是：「識玩！」事隔多年，再探成都，它又經歷了另一次升級變身，次文化界甚至給它另一個名字：成姆斯特丹。這個夏天，中國的時尚媒體紛紛趕赴現場，報道時裝騷、網紅熱點，像爭着宣告：它就是中國未來的時尚之都。

成都不再是節奏緩慢的懶散之城，它是朝氣蓬勃的大都會，突飛猛進的時尚之都。圖為年輕人在成都的記憶音樂公園作街頭表演。（新華社）

中國未來的時尚之都

但成都之名在早幾年得到關注，也有國際大牌子在中國的生意經使然，如果論增長，它有極大的潛力，首要因為它就是整個中國西部的交通樞紐與消費中心。

疫情稍定後的11月，成都舉辦了旅遊峰會和《Elle》雜誌的明星大會，時尚平台Vogue Business in China則以商業分析的角度，煞有介事地提交《新時尚之都指數報告》，把成都列為榜首城市，譽為中國未來的時尚之都。除了因為消費強勁，商業潛力巨大，還綜合了它的發布會數量、時裝騷、網上活躍度，以至自成一派的文化生產輸出（如街拍、街舞及嘻哈明星等），試圖說明成都的潛力。

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充滿野性的彩虹城市

三、四年前，成都魔方大廈的報道一度把成都變成國際新聞熱話。這是一幢成都愛蒲的新人類必到之處，大廈中舞池俱樂部興趣小舖林立，空氣中到處散發着成癮的氣味。一度流行的「high氣球」（吸氣球中的笑氣）也流行於此，一小時賣1,000個的傳聞把世人嚇倒了。這大廈混雜了各國人等，起因是成都是中國內陸最國際化的城市，各國使館、貿易人、學生聚集。美國駐成都總領事館曾惹來大新聞，坊間認定，美國以此作為中國西部的情報站，因而令這種國際化增添上神秘色彩。

對政治的滲透我們所知近乎零，眼見的則是這種混雜構成了成都那獨特另類的生活氣氛，明明身處內陸，但接觸的次文化卻貼近歐洲。它也是各種另類生活價值默默被容許的地方，以至它被同志圈中認定為中國的彩虹城市，走在街頭商場，不乏公開親暱的同志，奇裝異服的青年也屢見不鮮。今年由於疫情關係，出不了國，據圈中人透露，他們就把成都當成泰國，去開每年集體出遊的各種派對聚會。以至此前圈中人才老馬識途的同志聖地MC桑拿，後來因被曝光而成為出圈話題，其開放程度確令人咋舌。

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豐富的夜店和音樂文化也進一步維繫了成都的城市性格。就在北京、上海夜市未完全復元的當下，在這裏竟可碰到之前多在北京混的圈中人。成都的野，似乎取代了正規範化之後的北京文化圈（北京現在的文化大本營身份主要以作為資金中心的地位來延續）。

當下最火的夜店，如小小的TAG酒吧，竟然藏身於普通居宅大廈的頂樓，DJ打着更為前衛的節奏。在不同俱樂部的入口，展示了全城不同熱門夜店整個月的節目，論夜夜笙歌的多樣性，此刻中國確實無城能及。潮人出沒、春熙路的網紅街拍，都成了Instagram上外國人好奇中國潮流的熱話照片，甚至被說成是中國的年輕時尚文化輸出（但其實那是出於獵奇多於崇尚）。至於真正潮牌領袖，由成都開始的明堂士多（黑膠唱片店加咖啡店）和CLAP，已成了原創的成都潮牌，並輸出到其他城市。

成都的新形象，除了市中心的生活消費，還包括多處新的建築落成，形成一個外在的視覺及空間的大環境。開發商似乎扮演着重要角色，例如郊區的土地埡，周圍是綠化帶的青草步道，正構思設計兒童圖書館；由國際建築師操刀、在市中心尚待開賣的新樓盤拔地而起，造型前衛，完全衝破老成都的傳統，像要替成都揭開新的一頁；著名成都建築師劉家琨早年的西村大院，看似平平無奇的綜合石屎建築，因為功能多樣，成為了建築學生或愛好者的打卡及研讀對象，它中間是球場，四周有挑高的跑道，形成獨特又自我滿足的社區生態，為未來的社區生活提供了真正大膽的創新想法。

那到底成都人如何看待自己的生活？又喜歡選擇怎樣的成都去過活？有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄於第243期《香港01》周報（2020年12月7日）《在古樸與新潮之間再探成都：慢城下尋摩登節奏》，網上標題為編輯重擬。請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

243期《香港01》周報精選內容：

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