如果說機床是工業之母，那麽晶片（內地稱芯片）就是現代工業品的心臟，缺了這個心臟，產品將無法順利生產下線，中國汽車行業在今年底就遭遇到了一場「缺芯」危機。 形象地說，半導體巨頭們打一個噴嚏，中國汽車廠商就會「生病」。而要系統性地解決晶片過度依賴海外供應這一難題，中國本土企業也需要通過技術創新，挖掘其中的商機。

近期，受車載晶片供應不足所影響，中國車企龍頭在生產端承受沉重壓力，只要配置了車身電子穩定系統（ESP）、車載電腦系統（ECO） 等功能的車型，愈高端所受的影響愈大，其中尤以德國大眾（Volkswagen Group，又稱福士）在中國的兩家合資企業—上汽大眾汽車有限公司 （上汽大眾）與一汽大眾汽車有限公司（一汽大眾）受傷最重，12月初有媒體報道，這兩家車企已經雙雙停產。

一場「缺芯」危機，突顯出中國汽車供應鏈脆弱之處。圖為一汽大眾的車廠。（新華社）

「南北大眾」被迫停產

據中央電視台財經頻道節目《經濟信息聯播》報道，此次汽車上游產業鏈晶片短缺，導致ESP和ECO兩大模塊無法生產和正常供應，「缺芯」難題甚至導致上汽大眾從12月4日開始停產，一汽大眾自12月初也進入停產狀態。

對此，大眾中國公開回應稱，雖然晶片供應受到影響，但情況並沒有傳聞中嚴重，目前正在尋求解決辦法。但是，大眾中國沒有直接否認「南北大眾」雙雙「停產」的消息，而是承認中國汽車市場的全面復蘇，進一步推動了需求增長，使得情況變得更加嚴峻，導致一些汽車生產面臨中斷的風險。

中國企業待突破的機遇

對於中國企業而言，這中間意味着兩個機會：在傳統燃油車上的晶片，通過更具性價比的國產晶片來逐步替代；在對技術要求更高，同時又更具消費電子屬性的新能源車和無人駕駛汽車，通訊及互聯網廠商也有更多施展拳腳的機會。

相比技術要求更高的電腦晶片和手機晶片，傳統燃油車的控制晶片，比如這次受疫情影響的晶片生產，其上游晶片晶圓產線以8英寸（200mm）為主，而這個工藝水平是上一代的水平，其規模在2007年達到頂峰，此後就逐步減少。

要系統性地解決晶片過度依賴海外供應這一難題，中國本土企業也需要通過技術創新，挖掘其中的商機。（路透社）

考慮到中國正在大力發展晶圓代工廠商，如果能夠依托中國巨大的汽車零部件需求，不去盲目地追求最先進的技術，而是腳踏實地從汽車中低端晶片代工做起，逐步通過「性價比」來獲得整車廠商的信任，以中國的製造業能力，是完全有機會實現國產替代的。

今年華為動作頻頻，試圖將其在通訊行業的產品與解決方案移植到汽車之上。（資料圖片）

以中國的實際國情來看，未來很長一段時間傳統的燃油車依然會是市場主流，對於這種相對低門檻晶片的需求並不會大幅減小，因此進口替代的發展空間值得期待。

無論是比亞迪這樣的新能源汽車企業，還是華為這樣的通訊巨頭，對於汽車晶片早已做好了佈局，尤其是今年華為動作頻頻，試圖將其在通訊行業的產品與解決方案移植到汽車之上，讓汽車成為5G的「殺手級」應用之處……有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《中國汽車供應鏈突顯脆弱性 「缺芯」背後也是商機》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

244期《香港01》周報精選內容：

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