在掌權的最後日子，特朗普政府正通過一系列對華政策，在外交、經貿往來、金融市場、旅遊及人文交流等方面皆製造障礙，損害兩國利益乃至全球秩序。特朗普及共和黨黨內鷹派不僅希望抓緊時間留下更多政治遺產，更想藉此牽制拜登政府，壓縮其調整對華政策的空間。可以說，特朗普政府在下台之前頻頻對華發難，是激烈黨爭外溢至外交政策的結果，也使「時日有限」的特朗普政府愈發危險及充滿不確定性。

踏入12月以來，特朗普政府開始以衝刺般的速度對華出手。上周一（12月7日），美國財政部以中國人民代表大會常務委員會通過的《港區國安法》損害香港自治權為由，對全體14名人大常委會副委員長（副國級）實行制裁，禁止其及直系家屬入境美國，並凍結其所有在美資產。

這是美國自今年7月以新疆問題制裁新疆自治區黨委書記陳全國等四人、8月以香港問題制裁港澳辦主任夏寶龍等11人以來，第三次制裁副國級級別的高級官員，也是規模最大的一次。

踏入12月以來，特朗普政府開始以衝刺般的速度對華出手。（資料圖片／Getty Images）

「善用」最後掌權時刻

雖然美方未將中央政治局常委、人大常委會委員長栗戰書納入制裁名單，避免中美緊張關係升級至難以挽回的程度，但如此高級別的制裁名單足以挑起北京的怒火。

中國外交部指美方所謂制裁是歇斯底里式的政治霸凌行徑，並矢言反擊。此前，中國在反制美國制裁時保持克制，針對的大多是共和黨鷹派議員，且不少人屬於「二次制裁」，級別並不對等。雖然內地官媒不斷強調要有「戰略定力」、不隨「美國反華政客起舞」，但在美國如此強力制裁下，北京正面臨着更強硬反擊的壓力。

而美國除了針對中國高級官員外，也將目標擴大至廣大中共黨員及其直系親屬。12月2日，美國國務院宣布即日起限制中共黨員及其直系親屬入境，其中持十年商務簽證者，簽證有限期急減至一個月，且只允許單次入境。雖然不知執行力度如何，但單純就可應用的範圍來看，《紐約時報》估計將覆蓋2.7億人。兩天後，美國國務院又禁止中央統戰部工作人員入境，同日還終止了中美五項人文交流計劃。

新疆生產建設兵團（XPCC）的棉花和棉花產品是中國最大生產商之一。（資料圖片／中新社）

除此之外，美國還在金融及貿易方面作出諸多限制，例如國土安全部（DHS）在12月2日以「涉及強制勞動」為由，宣布將扣押任何「新疆生產建設兵團生產的棉花和棉花製品（包括服裝和紡織品等）」，涉及全中國生產的三成左右棉花。這不僅擾亂新疆正常出口活動，也打亂了美國廠商的供應鏈。

美國國防部在12月3日還將四家中國企業列入與軍方有聯繫的「黑名單」中，包括兩家在香港上市的公司：中國最大晶片製造商中芯國際及有中國「三桶油」稱號之一的中國海洋石油集團（中海油）。該「黑名單」共納入35家中企，美國投資者不可持有或交易相關企業的股票，直接影響其切身利益，這些中企的美國供應商也受到一定影響。

另外，美國眾議院還配合着通過《外國公司問責法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act），加強對在美上市的外國公司的審計要求，令大批中概股憂心被除牌。雖然美國加強監管無可厚非，但該法案顯然有將「監管政治化」之意，故意狙擊中概股。而一旦中概股大量出走，美國投資者將損失分享中國經濟增長紅利和企業成長增值的一大渠道。

美國國務卿蓬佩奧在12月9日開始新一輪對中國留學生及學者的「間諜」指控，並呼籲美國學校應該對來自中國學生的申請進行「嚴格評估」。（資料圖片／新華社）

在輿論上，特朗普政府也積極地「攻擊」中國。美國國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）於12月3日投書《華爾街日報》，聲稱「有情報顯示，中國對解放軍進行人體實驗，希望製造出體格更優良的士兵」。他在上周一（12月7日）進一步表示，中國正在修改200萬軍人的DNA。此等陰謀論式的指控引得美媒紛紛報道「中國正在製造超級戰士」。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則在12月9日開始新一輪對中國留學生及學者的「間諜」指控，並呼籲美國學校應該對來自中國學生的申請進行「嚴格評估」。

特朗普政府趁最後時光匆忙實施「損人不利己」的對華政策，固然是想方設法留下更多政治遺產，但更是為了逼得拜登政府在未來不得不改弦易轍，而這就可以成為共和黨用來攻擊拜登政府「親華」的武器。至於他動作頻頻背後的策略如何，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《為「在野政治生涯」鋪路 特朗普加快對華發難步伐》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

244期《香港01》周報精選內容：

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