新冠世代被盜去一切？失業、社會失範致青年躁動不安

新冠疫症在2019年尾首被發現並迅速蔓延，乃至全球爆發至今，已有一年，截至上周六（12月12日），全球逾7,100萬人確診，死亡人數高逾160萬，對世界經濟、社會造成嚴重打擊，任何一個生活在文明社會的人，都受到不同程度的影響，並有各種各樣的感受。 然而，除了染疫者和較容易感染乃至死亡率偏高的長者外，有一個群體成為社會較關注的對象，那就是被媒體封為「新冠世代」（Generation COVID）的年輕人。此詞源於新冠疫症爆發以後，用來形容受世界各地防疫政策影響的在學、準備就業，以及求職、在職的年輕人，他們年齡介乎16至25歲，雖然各自說着不同的語言、面對嚴重程度不一的疫情，卻都因為疫情下的封城令、限聚令、社交距離，乃至隔離政策等措施，失去正常的學習、就業和社交機會。 英國已故著名奇幻文學作家泰利．普萊契（Terry Pratchett）曾在其著作 《所有魔法的源頭》（Sourcery）形容：「這個貌似真實的盜賊，是一個特別的盜賊、偷竊的藝術家。其他盜賊大多只能盜取所有非固定的物品，但它能夠連同固定物品通通偷取掉。」這一句寫於1988年的話，可說是新冠世代的心聲，因為疫情這個「特別的盜賊」彷彿偷去了他們的一切。

大學的「新鮮人」因封城令、限聚令、社交距離等措施，錯失了正常的學習及社交機會。（Getty Images）

畢業生淪失業生的無奈

然而，當Z世代準備於世界舞台嶄露頭角，等待他們的卻是一場百年一遇、席捲全球的致命瘟疫—新冠肺炎（COVID-19）。

今年10月，英國廣播公司（BBC）的時事紀錄片節目《廣角鏡》（Panorama）播出題為《Covid偷走我的未來嗎？》（Has Covid Stolen My Future?）的專題，由Z世代記者Kash Jones深入報道新冠疫症如何在教育、就業及精神健康等層面影響着他們這一整代人。

訪問中，列斯大學（University of Leeds）演藝系一級榮譽畢業的女生Rachel表示，她本來期望於畢業後在劇院或演藝場所覓得心儀工作，可惜因新冠肺炎影響，只能在一間服裝店以最低工資當兼職售貨員。至於同期畢業的同學，大多數待業，只有兩個人求職成功，她就是其中一位「幸運兒」。

倫敦政治經濟學院在今年9至10月成功訪問約6,000名英國居民，調查發現在疫症大流行的影響下，六成年輕人收入下降，而且失業率逾一成。（Getty Images）

也許個別例子不足以描述現況，如果想見樹又見林，不妨交由數據說話。倫敦政治經濟學院（LSE）在今年9至10月成功訪問約6,000名英國居民，當中16至25歲的年輕人佔約750人，調查發現在疫症大流行的影響下，六成年輕人收入下降，而且失業率逾一成，為其他年齡組別的兩倍，更甚者是，他們沒有信心疫後的薪酬待遇能回復至3月封城令前的水平。

在疫情嚴峻的美國，10月份最新就業數字顯示，16至24歲年輕人的失業率為2019年的三倍，直迫25%。有年輕人在接受《時代》訪問時表示，他們是「最遲獲聘，最先被裁」（last hired, first fired）的一群。

對經濟不景下年輕人處境甚有研究的美國經濟學家瓦赫特（Till von Wachter）直接形容，他們是「不幸的畢業生」。

百年一遇的疫情改變了院校的教學方式，網上與實體教學的混合式授課模式成為疫下「新常態」。（Getty Images）

社會失範致青年躁動不安

由於新冠疫情持續，各國紛紛收緊防疫政策，加上失業率持續高企，Z世代更顯得孤立無援。畢業本來代表着光明前程，今年的畢業生卻要在面對學債、房租等多重壓力的同時，遇上百年一見的衝擊，灰暗前景不難想像。

疫情下經濟繁榮景象驟然消逝，各地加強防疫政策，社會大眾躁動不安，Z世代更是首當其衝。當社會無法發揮規範及聚合力量，年輕人感到抑鬱，甚或有自殺傾向，實在不難理解。

疫情陰霾揮之不去，在勞動市場競爭力較遜色的新冠世代淪為「最遲獲聘，最先被裁」的群組。（美聯社）

「從各個不同層面來說，我們是不幸的一代，尤其是就業方面。」在英國頂尖學府牛津大學物理系畢業、現職自由工作者的補習導師Luke James接受《香港01》訪問時說，「無可否認，相比上年的就業市場，今年的工作機會明顯減少了。英國大部份城市實施封城措施，許多企業推行在家工作，同時亦暫停招聘程序，除了因為經濟下行外，也因為僱主無法進行實體面試，未能充分了解應徵者的能力。」

新冠疫情對Z世代的影響，當然不止於就業，而是全方位打擊。James認為，對很多在學年輕人而言，學校停課令他們失去學習及社交機會，例如今年剛獲大學取錄的學生，幾乎整個學期都無法回校上課，原本讓他們滿心期待的「新鮮人」校園生活頓成泡影。

疫情來襲，James亦迅速轉型，擔任網上補習導師。他認為新冠肺炎「有危亦有機」，「因為封城令緣故，之前數個月學校停課，變相對補習導師的需求增加，導師的收入亦有所提升。另外，為保持社交距離及減少面見，遙距授課的方式於今年大流行。」

James分享，只要和補習學生在網上成功連線，就可以即時授課，原本需要付出的通勤時間及車資大為減少。

James亦提到封城令在英國社會引起不少爭議，「無可否認，這是有效避免大規模染疫的做法，不過，封城對於社會的長遠影響不容忽視，而且帶來了非常沉重的代價。」

周報（2020年12月14日）《被盜去了時光 新冠世代疫境自強》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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