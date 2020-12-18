12月2日，美國總統特朗普在社交媒體Twitter上發文，聲言要廢除美國《通訊規範法》第230條，並威脅會將之與年度《國防授權法案》（NDAA）捆綁：「230條是美國給予『科技巨頭』的免責保護禮物，（美國只有這些公司擁有這種企業福利！）嚴重威脅我們的國家安全和選舉誠信……如果這條非常危險和不公平的230條沒有作為《國防授權法案》的一部份被完全廢除，當法案送達那非常漂亮的堅毅桌（Resolute desk，白宮橢圓形辦公室內書桌）時，我將不得不明確否決。」

特朗普之所以怨恨230條，是因為他認為社交媒體，尤其是Twitter，多番審查其言論。（Getty Images）

網絡平台的矛與盾

特朗普之所以怨恨230條，源於他認為社交媒體，尤其是Twitter，多番審查其言論。這條被特朗普痛恨的法例，可謂互聯網發展的基石。上世紀九十年代初，剛起步的互聯網相對不受監管，流傳着許多色情內容。對此不滿的美國立法者希望規管亂象，兩黨在1995年提出《通訊規範法案》（Communications Decency Act），把對淫褻及不雅使用電話服務的規管擴展至互聯網，要求網站和網絡平台需要對用戶發布的任何淫穢或不雅內容負責。現任民主黨俄勒岡州參議員懷登（Ron Wyden）與前共和黨眾議員考克斯（Chris Cox）擔心《通訊規範法案》會阻礙互聯網起飛，因而共同撰寫了一項修正案，即所謂230條。立例的初心就是為了減輕剛起步的科技公司的負擔：「我們希望小企業開始時專注於僱用工程師、開發人員和設計師，而不是擔心如何聘請律師團隊。」

230條為網絡平台提供了兩層「法律保護網」：其一是「互動電腦服務供應者或用戶不得被視為另一資訊內容供應者所提供任何資訊的發布者或發言人」，換言之，互聯網公司僅是平台而非出版者，要對內容負責的是用戶，而非讓他發布內容的互聯網公司。另一層保護是，「任何對於供應者或用戶認為有害的內容，採取基於善意的限制存取，不論這些內容是否受到憲法保護」，都毋須負上法律責任。所以，共同撰寫230條的民主黨俄勒岡州參議員懷登（Ron Wyden）形容它就如兼具矛和盾，網上平台既不需對用戶內容負責，又有權隨意審查內容。這兩種保護並不豁免刑事法及知識產權法。

現時的網絡環境已與230條訂立之時大為不同，美國民主、共和兩黨都開始覺得230條不合時宜。（AP）

法例過時的「共識」

挑戰230條並非只是特朗普一廂情願，某程度上是民主、共和兩黨的共識。畢竟，現在的網絡環境與230條訂立之時大為不同，網絡平台的影響力已大幅提升，兩黨都開始覺得230條不合時宜。

然而，兩黨想挑戰230條的原因迥異。共和黨人跟特朗普一樣，焦點落在對網絡平台刪除內容的法律保障，認為政治傾向於自由派的互聯網公司，尤其是社交媒體，已經對言論傳播影響舉足輕重，利用這法例針對共和黨作內容審查。在10月底的參議院商業、科學和運輸委員會聽證會上，共和黨人抨擊Twitter和Facebook審查保守派言論的帖文，以及阻止傳播《紐約郵報》（New York Post）對拜登兒子亨特（Hunter Biden）的報道。共和黨密西西比州參議員威克（Roger Wicker）質疑：「這些近期事件，只是互聯網上長期審查和壓制保守派聲音中的最新事例。明理的觀察者會懷疑，大型科技公司是否在阻礙資訊流通，使某種政治思想或議程受益。」

民主黨人主張，互聯網公司若繼續受230條保護，只會助長網絡假新聞、陰謀論、色情報復等各種不良內容肆虐。圖為特朗普的競選集會上，有支持者舉起顯示有「匿名者Q」（Qanon）標誌的手機。（Getty Images）

民主黨人則相反，擔心互聯網公司留下太多內容沒有刪除。230條保護互網絡公司毋須對內容負責，令網絡平台沒有積極消除有關新冠疫情的假資訊、仇恨言論、「匿名者Q」（QAnon）之類的陰謀論、網絡欺凌、色情報復等不當內容。

更重要的是，總統當選人拜登也同意230條已不合時宜。在去年12月《紐約時報》的訪問中，拜登回應有關230條的問題時，對Facebook感到憤怒，認為它沒有就特朗普的不實選舉廣告作事實查核：「應該撤銷該法例，因為Facebook不僅是一家互聯網公司。這是在傳播他們明知道是假的謊言。」這態度在他競選期間也沒有改變：「我認為應該考慮取消他們在知情下參與傳播假資訊、卻不會遭起訴的豁免權利。」

（節錄）

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《網絡免責法第230條將修訂 美科技巨擘或失保護傘 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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