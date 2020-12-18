2017年，「青年震盪」（Youthquake）被牛津字典選為「年度風雲字」，指年輕世代在文化、政治、社會上帶來的重大改變，甚至有未來學專家就此專題著書立說，認為三十年內千禧世代會成為收入最高的一群，將會改寫政治、經濟、文化版圖，豈料僅在短短三年內，他們卻成為最需要關顧的一代。年輕人在尚未震盪世界之前，卻遭疫症震盪。

關於新冠世代，在不同的國家和社會中，他們都是被關注的一員，只是其分類及標籤有所不同，在不同的社會脈絡下亦展現出不同的特質（見表）。

「資訊世代」沒有叛逆期

曾經撰寫《Me世代》、《自戀時代》等書籍的聖地牙哥州立大學（San Diego State University）心理學教授珍．特溫格（Jean M. Twenge），在其最新著作《i世代報告》中直接採用「資訊世代」（Information Generation）形容這個群組，並描述他們為更包容、沒有叛逆期，卻也更憂鬱不安，而且遲遲無法長大的一代。

書中分析社會對年輕人有幾個基本誤解，其中一個是認為i世代喜歡上網是因為他們可以在網絡上找到快樂，現實卻偏偏相反，花更多時間上網的年輕人反而感到不快樂，甚至因為網絡欺凌而有抑鬱或自殺傾向。另一個誤解就是認為Z世代都喜歡做「斜槓一族」（Slasher），根據特溫格的分析，答案並非如此。Z世代年輕人期望僱主給予的彈性不是太高，而且在與其他夥伴合作時，顯得更有耐性，以及願意跟從公司的政策。

「尼特族」（NEET）一詞源於英國，形容非就學、就業或正進修（not in education, employment, or training）的年輕族群，經濟合作暨發展組織（OECD）以2018年數據為基準的「2020年社會概覽」（Society at a Glance 2020）調查中發現，2018年世界各地的「尼特族」佔國家人口比例最高者為土耳其，高達年輕人口的四分之一，而歐美則只有13%。

在青年經常被負面標籤為「廢青」的香港，政府統計處在2017資料顯示，「尼特族」約為9%，較歐美地區低。香港不乏「自強不息」的Z世代，亦符合特溫格的分析，這代人其實較為務實。至於日本、內地及台灣青年對前景有何看法？請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《尚未震盪世界 已遭疫情突擊》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

244期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】是時候正視「雙重國籍」問題 建「中國香港公民」身份制度

改革派青年回應《施政報告》 前瞻香港未來三十年

美軍放口風 重建第一艦隊 美加碼遏華，解放軍如何應對？

被盜去了時光 新冠世代疫境自強

【科技．未來】網絡免責法第230條將修訂 美科技巨擘或失保護傘

分享子女點滴成為日常 「放閃家長」或惹上官非

疫後供應鏈區域化 方舜文︰港迎內地與東盟貿易新機遇