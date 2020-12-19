在《毒魔》扮演反派角色的利茲艾哈邁德（Riz Ahmed）與《挑戰者1號》女主角奧莉花高姬（Olivia Cooke）扮演一對情侶，分別飾演金屬樂隊的鼓手Ruben及主唱Lou。某天早晨，Ruben發現自己失去了八成聽力，這意味着他的樂隊鼓手生涯走向終結。他陷入了恐慌，和Lou的關係也走向一個無法控制的局面。

馬德爾入行不算早，2008年拍成第一套紀錄片，2012年參與《末路車神》的編劇工作，《金屬之聲》只是他的第三部作品，暫難討論其風格。相較下，本片的演員更為觀眾熟悉，艾哈邁德在HBO劇集《罪惡之夜》有相當精彩的演出，《毒魔》也讓他走進大眾視野。奧莉花高姬拍過不少人氣頗高的中成本電影，法國演員馬蒂爾艾馬力客串演其父親，戲份不多但演技精湛。這幾位演員的發揮都極為精彩，若想欣賞表演的觀眾不應錯過。

利茲艾哈邁德（Riz Ahmed）飾演金屬樂隊的鼓手Ruben。（《金屬之聲》劇照）

在表演之外，《金屬之聲》仍然是超出預期的。只看劇情簡介，難免讓人以為電影不過是一部自立自強的勵志片，今年上映的《酒過漫畫人生》中，華堅馮力士已經將這類型角色演得極致，恐怕難以超越。

馬德爾並不想替觀眾解讀人生的意義，他不想將主角打入人生的谷底。Ruben突然失去聽力，但故事並未奪去他的一切。他收入穩定，和女友住在露營車，白天早起做運動，晚上到酒吧表演。得知患病的剎那，經紀人叫停巡演，他只需一心面對自己的狀況。相對於大部份勵志片的慘烈人生，命運對他算是仁慈。

希望與不幸並存時，才是最考驗人性的時刻，Ruben正是在人生旅程中經受這些考驗。（《金屬之聲》劇照）

正是這樣的仁慈，造成了Ruben的困境。他的聽力雖然僅存少許，但語言能力還在，經過專科醫生診斷，可以在耳道植入人工裝置，通過震動聽到聲音，這無疑為他帶來希望。

+ 2 + 2 + 2

《金屬之聲》要思考的問題具有哲學性。電影世界讓我們看到的故事多數是一個人接受不幸，重新出發。除了重新再來，他們別無選擇，不想沉下去就只好硬撐。Ruben眼前卻一直有希望，他所面對的難題是怎樣接受失去聽力的人生……更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《《金屬之聲》蘊藏於順境與逆境中的哲思》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

244期《香港01》周報精選內容：

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