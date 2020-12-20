本月初，美國司法部長巴爾（William Barr）接受媒體問時表示，未有發現大選出現大規模欺詐及舞弊。然而，總統特朗普隨後再次指控大選舞弊，不承認落敗。有民調指，七成共和黨人不認為今次大選自由及公平。這表面上是一場選舉之爭，其實是美國社會存在一種不健康的「痙攣症狀」（convulsion）的反映。 由於新冠肺炎疫情打擊，繼近年出現的「美國衰落論」和「美國過度衰落論」的辯論後，美國近月又開始出現「痙攣論」（convulsionism）論述。本文嘗試梳理美國社會正在經歷的「道德痙攣」危機的歷史軌迹和深層面向，進而探討其文化根由，並研判未來發展。

10月初，美國《大西洋》（The Atlantic）雜誌出版題為《美國正患有道德痙攣》（America Is Having a Moral Convulsion）的文章，剖析當前美國政治和制度信心危機的發展周期、不同面向和歷史根由。作為結合歷史社會學、心理學和政治學的跨科際理論，「道德痙攣論」指一個社會正經歷着普遍性文化失序局面，導致社會撕裂、衝突，甚至內戰。身處其中的民眾因而對政府和各種現存制度極度不信任，使得國家和社會各領域陷於不斷失控抽搐的狀態。而且，由於國家和社會痙攣自我復原需時，要推斷其復原時間長短，抑或痙攣是否為長期衰落的一個階段，殊不容易。

繼近年出現的「美國衰落論」和「美國過度衰落論」的辯論後，美國近月又開始出現「痙攣論」論述。（美聯社）

每隔六十年「發作」一次

其實，美國歷史已出現過多次痙攣「病發」，差不多每隔六十年便「發作」一次。首次痙攣出現於十八世紀六十至七十年代，並引致1775至1783年的「獨立戰爭」。

第二次是十九世紀二十至三十年代的傑克遜式民主起義運動（Jacksonian democracy uprising）。當時，傑克遜式民主主義者受歐洲的「唯農論」（farmerism）政治社會思潮影響，批評以工業資本主義為組織核心的精英壟斷制度只給予精英投票權，忽略平民百姓的政經權利和訴求。運動最終導致多州政府立法通過白人全民公投、政治任命和輪替制度，以及反對政府授權銀行進行金融壟斷等民本主義措施。

第三次痙攣是十九和二十世紀之交的「進步時代」（Progressive Era）。隨着工業資本主義經濟的深化和發展，進步主義運動針對當時「臣僕派系政治」（patron-client factionalism）中的貪腐問題及其最大得益者。進步主義運動粉碎政經壟斷，導致工會和工人組織的崛起。

第四次痙攣是上世紀六十至七十年代的社會抗爭運動，示威浪潮席捲全國。這幾次運動的共同點是美國人民對社會現狀感到不滿，不信任制度和鄙視建制，導致道德淪亡。

儘管特朗普已敗選，美國社會的「抽筋」現象仍會繼續。（路透社）

1981年，美國政治學者亨廷頓（Samuel Huntington）便已預測第五次痙攣將於本世紀二十至三十年代出現。筆者認為，美國在過去這十年裏已出現痙攣症狀，而特朗普所代表的民粹主義政權只不過是美國正式抽筋的開始，新冠肺炎疫情便使美國全面陷入痙攣。即使特朗普敗選，美國抽筋現象仍將持續。

痙攣的核心問題是美國民眾已失去信心，美國也正在透過這動盪過程嘗試重建社會共識、制度和秩序。但究竟美國是正在轉型抑或衰落，現時仍很難判斷，因為現在跟過去四次痙攣的內外部環境有很多差異。

美國痙攣源於社會信任低落？有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

黃伯農 英國巴斯大學政治、語言及國際研究學系副教授

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《個人陷溺現實主義無序叢林 美國社會「痙攣」難解》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

244期《香港01》周報精選內容：

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