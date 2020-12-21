特朗普執政以來，美國司法部過度靠向白宮的政治和外交需要，已經淪為美國黨爭的工具，是美國行政和司法權力腐敗的直接體現。拜登上台後，急需修復司法部的信譽，避免其成為總統的權力工具。

上周一（12月14日），美國選舉人團538位選舉人以306張選舉人票的投票結果，確認民主黨人拜登和賀錦麗贏得大選，成為下屆美國總統和副總統。投票基本按照各州選舉結果投下，尤其是密歇根州、賓夕法尼亞州、喬治亞州、威斯康星州和亞利桑那州這幾個特朗普企圖引發爭議的關鍵州，選舉人都將票投給了拜登，整體上並沒有出現特朗普所期待的背離選舉結果的現象。可以說，2020年美國大選正式結束，接下來就等2021年1月6日國會確認和宣布結果。

共和黨參議院領袖麥康奈爾於12月15日正式承認拜登當選總統，並向拜登表達祝賀。（Getty Images）

難以避過共和黨的調查

一直拒絕承認拜登勝選的共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitchell McConnell）上周二（12月15日）正式承認拜登當選總統，並向拜登表達祝賀。但是，特朗普仍然不承認敗選。就在選舉人團投票當日，他在Twitter上宣布司法部長巴爾（William Pelham Barr）將在聖誕節前辭職。特朗普一直寄望巴爾領導的司法部發起訴訟，推翻大選結果。共和黨戰略師及特朗普競選團隊認為，如果巴爾在大選投票日前高調宣布針對拜登兒子亨特（Hunter Biden）的調查，那麼投票可能會產生不同的結果。

同樣是在上周二，美國《華爾街日報》引述知情人士稱，特朗普正尋求任命一位特別檢察官，調查11月大選相關舞弊指控及與拜登兒子亨特有關的問題。白宮高級官員已經討論了這樣做的可能性，他們對巴爾調查亨特商業和金融交易的方式感到不滿，並且擔心拜登上台後可能會叫停一切調查。但是，兩日後，也就是上周四（12月17日），特朗普發推文說這是假新聞，稱自己和有關亨特及拜登家族的調查並無瓜葛。

拜登（右）的執政權威會否受其子亨特（左）所牽累?（Getty Images）

即便如此，以共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）為代表的特朗普盟友，仍支持任命一名特別檢察官調查亨特。格雷厄姆也提到，最近披露的電子郵件顯示，亨特稱父親和一名中國商人為「辦公室同事」，證明拜登曾介入兒子的交易。眾議院外交委員會成員巴克（Ken Buck）也已致函司法部，敦促對亨特展開調查。亨特本人上周曾表態稱，他得知自己正接受美國特拉華州檢察官辦公室的調查，調查內容涉及稅務等問題。

即將上任的美國代理司法部長羅森（Jeffrey A. Rosen）上周三（12月16日）沒有表態是否將任命特別檢察官負責調查特朗普宣稱的選舉舞弊問題及亨特的稅務問題。他接受路透社採訪時表示，將繼續「依據法律和事實處理各項事務」。

也就是說，經過「通俄門」、「通烏門」及各種圍繞特朗普及其親信的調查等爭議後，美國新一屆政府又不可避免地陷入新的調查傳聞。前四年是民主黨調查共和黨政府，如今則是共和黨調查民主黨政府。這種政治調查消耗的是美國總統的執政權威及合法性。特朗普被質疑了四年，拜登的合法性也已受到質疑，至少在特朗普千萬支持者看來是如此。

拜登新政府面臨的一大任務就是重塑美國民主體制形象，恢復美國司法部的信譽，提升美國民眾對司法調查及執法的信心。（美聯社）

這是對美國民主體制的傷害。拜登早已意識到這一點。就在選舉人團投票確認結果後，拜登不再保持勝選以來對特朗普的包容態度，首次公開批評特朗普。對於特朗普方面的不服訴訟戰，拜登批評說：「這是我們從未見過的極端行為，相當於拒絕接受國民的意願、法律的公正和憲法的守護。」

不過，在大約13分鐘的演講中，拜登還是呼籲大家團結一致，同時表達了對美國民主制度的信心。對於兒子亨特被調查，拜登上周四稱，自己並不擔心，認為這種事其實是針對他的，是一種不正常的行為。

無論這場調查鬧劇持續多久，拜登新政府面臨的一大任務就是重塑美國民主體制形象，恢復美國司法部的信譽，提升美國民眾對司法調查及執法的信心。

特朗普執政以來，美國司法部已經過度靠向白宮的政治和外交需要，而無法真正捍衛美國三權分立體制下的「法治公平」，已成為美國黨爭的工具，是美國行政和司法權力腐敗的直接體現……有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第245期《香港01》周報（2020年12月21日）《2020美國大選「蓋棺定論」 拜登急需推進司法改革》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

245期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】美歐中不約而同反壟斷 遲來的科企監管革新

「有形之手」出手 馬雲們顫抖了嗎？

全球掀起反壟斷風潮 何時輪到香港？

康健中心成效未如預期 基層醫療緣何停滯不前

華語網絡文學二十年 從消閒讀物到文化輸出

當機械人炒得一手好菜 職場自動化 員工出路何在？

攻克半世紀難題 AI或掀醫學科研革命

2020年電影業回顧 票房暴瀉 改變放映模式